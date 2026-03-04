Logo
Коњ са брковима постао интернет сензација: Реџи одушевио мреже

04.03.2026

22:02

Коментари:

0
Фото: Printscreen/X

Постоје коњи посебне боје, уникатних грива и јединствене боје очију, али Реџи је заиста посебан коњ и истиче се међу другима, чак и кад га гледате издалека. То је зато што је Реџи елегантни пастув који има бркове.

Његови дуги, бујни бркови висе са горње усне попут златне завјесе, и није изненађење што постаје виралан сваки пут када га његови пријатељи у шталама Парк Лејн у Лондону подијеле на мрежи. Реџи д‌јелује као најслађи коњ са златним срцем, али је немогуће скренути поглед са његових невјероватних бркова.

Реџи као да има цијелу метлу на усни

Бркови овог коња могли би да учине мушкарце љубоморним, а свакако наводе жене да дођу како би га упознале. Његова пријатељица у овом видеу једва је могла да обузда радост док се коњ кочоперио и покретао усне и бркове! Неки коментатори написали су да Реџи личи на Британца и да се добро уклапа у свој лондонски дом.

@parklanestables For all of Reggie’s moustache fans!❤️ #rda #superpony #moustache #horse #fyp #funnyhorse #equestrianedit ♬ original sound - 𝗟𝘂𝗸𝗲

Коњи са брковима можда нису толико ријетки у свијету ових животиња, али су Реџијеви бркови права конкуренција његовим вршњацима.

Зашто неки коњи имају бркове?

Ветеринари објашњавају да "генетика, раса и клима" могу утицати на то да коњу порасту бркови. Неке коње густи бркови штите од хладноће, док други њима боље осјећају своју околину, посебно током испаше. Расе теглећих коња најчешће имају дуге бркове, иако сваки коњ има барем неколико бркова око њушке.

Чак су и други коњи са брковима љубоморни на Реџијеве бујне украсе, али нико га не воли више од његових најбољих пријатеља у шталама Парк Лејн, преноси Телеграф.

