Logo
Large banner

Колико пара ставити у коверту за свадбу? Многи у страху да не испадну шкртице

Аутор:

АТВ

04.03.2026

12:48

Коментари:

0
Колико пара ставити у коверту за свадбу? Многи у страху да не испадну шкртице
Фото: Pixabay

Балканци су се поново нашли у незавидној ситуацији. Сезона вјенчања ускоро почиње, а друштвене мреже су пуне питања које мучи свакога ко је добио свечану позивницу: "Колико новца је заправо довољно ставити у коверту?“

Иако су цијене свега порасле, чини се да су неписана правила о „цијени столице“ постала компликованија него икад, посебно када је ријеч о свадбама ван Хрватске.

Свадба у Херцеговини – дилема око износа

Повод за нову расправу на форумима била је исповест госта који први пут иде на свадбу у Херцеговину. Иако се често сматра да су трошкови организације тамо нижи него у Загребу или Сплиту, многи гости страхују да не испадну шкртице.

"Знам да су столице тамо јефтиније, али не желим да испаднем шкрт", написао је један забринути гост који планира да дође у пару.

Међутим, други су га брзо упозорили да се не треба водити само цијеном вечере.

"У Херцеговини столица можда кошта 35 - 45 евра, али порције су огромне, а гостопримство на вишем нивоу. Немој бити онај који рачуна сваки цент", поручио је један корисник.

Колико је довољно за пар?

У коментарима се издвојила цифра коју многи називају „златним стандардом“ за поклон у пару.

  • 200 евра се сматра апсолутним минимумом износом којим се покривају основни трошкови и оставља симболичан дар.
  • Од блиских пријатеља и шире родбине најчешће се очекује 300 до 400 евра.
  • Износи од 500 евра и више углавном су резервисани за кумове, браћу, сестре и најужу породицу.

Један учесник расправе био је прилично директан:

Времена када се стављало 100 евра за двоје су прошла. Данас са тим износом младенцима нисте платили ни пред‌јело и пиће.

Други додају да циљ није само покрити трошак хране, већ да младенцима нешто и остане као поклон.

Јефтинија столица, али додатни трошкови

Иако је цијена вечере у Херцеговини можда нижа него у великим хрватским градовима, гости из Хрватске често имају додатне трошкове - пут, гориво, смјештај.

aerodrom sarajevo avaz

Градови и општине

Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

У расправама на друштвеним мрежама се помињу и искуства из иностранства. Један коментатор је навео примјер свадбе у Баварској, гдје су гости од поклона одбијали трошкове превоза и смештаја. Ипак, познаваоци херцеговачких обичаја истичу да је поента другачија.

"Младенци вас зову јер желе да будете дио њиховог дана, али ред је да се испоштује њихов труд. У Херцеговини су порције и гостопримство на посебном нивоу - то се не мјери само разликом од неколико евра по столици", закључују учесници расправе, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свадба

вјенчање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

Градови и општине

Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

4 ч

0
Битно: Предузетништво жена

Емисије

Битно: Предузетништво жена

4 ч

0
Сударила се два борбена авиона

Свијет

Сударила се два борбена авиона

4 ч

0
Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс

Свијет

Бил Гејтс позван на саслушање у вези са случајем Епстајн

4 ч

0

Више из рубрике

Par, ljubav

Занимљивости

Ове знакове Зодијака очекује судбински сусрет

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Март доноси обнову за 3 знака Зодијака: Стиже прољећно олакшање

6 ч

0
Љубав. вјенчање

Занимљивости

Мушкарци рођени у ова 2 хороскопска знака су највећи слабићи

7 ч

0
Хороскоп за сриједу: Један знак очекује финансијски добитак

Занимљивости

Хороскоп за сриједу: Један знак очекује финансијски добитак

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

16

30

Мађарска појачава безбједност: Орбан распоредио војску на 75 кључних локација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner