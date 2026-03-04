Колико пара ставити у коверту за свадбу? Многи у страху да не испадну шкртице

Аутор:АТВ
Балканци су се поново нашли у незавидној ситуацији. Сезона вјенчања ускоро почиње, а друштвене мреже су пуне питања које мучи свакога ко је добио свечану позивницу: "Колико новца је заправо довољно ставити у коверту?“
Иако су цијене свега порасле, чини се да су неписана правила о „цијени столице“ постала компликованија него икад, посебно када је ријеч о свадбама ван Хрватске.
Повод за нову расправу на форумима била је исповест госта који први пут иде на свадбу у Херцеговину. Иако се често сматра да су трошкови организације тамо нижи него у Загребу или Сплиту, многи гости страхују да не испадну шкртице.
"Знам да су столице тамо јефтиније, али не желим да испаднем шкрт", написао је један забринути гост који планира да дође у пару.
Међутим, други су га брзо упозорили да се не треба водити само цијеном вечере.
"У Херцеговини столица можда кошта 35 - 45 евра, али порције су огромне, а гостопримство на вишем нивоу. Немој бити онај који рачуна сваки цент", поручио је један корисник.
У коментарима се издвојила цифра коју многи називају „златним стандардом“ за поклон у пару.
Један учесник расправе био је прилично директан:
Времена када се стављало 100 евра за двоје су прошла. Данас са тим износом младенцима нисте платили ни предјело и пиће.
Други додају да циљ није само покрити трошак хране, већ да младенцима нешто и остане као поклон.
Иако је цијена вечере у Херцеговини можда нижа него у великим хрватским градовима, гости из Хрватске често имају додатне трошкове - пут, гориво, смјештај.
У расправама на друштвеним мрежама се помињу и искуства из иностранства. Један коментатор је навео примјер свадбе у Баварској, гдје су гости од поклона одбијали трошкове превоза и смештаја. Ипак, познаваоци херцеговачких обичаја истичу да је поента другачија.
"Младенци вас зову јер желе да будете дио њиховог дана, али ред је да се испоштује њихов труд. У Херцеговини су порције и гостопримство на посебном нивоу - то се не мјери само разликом од неколико евра по столици", закључују учесници расправе, преноси Курир.
