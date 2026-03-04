Logo
Бил Гејтс позван на саслушање у вези са случајем Епстајн

Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс
Фото: Tanjug/AP

Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс један је од седам особа које је Одбор за надзор и реформу владе Представничког дома САД позвао да сведоче у оквиру истраге о везама са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном.

Предсједник одбора Џејмс Комер навео је у писмима упућеним позванима да одбор вјерује како они посједују информације релевантне за истрагу, која обухвата наводно лоше вођење федералне истраге против Епстајна и његове сараднице Гислејн Максвел, као и могуће покушаје утицаја ради заштите њихових незаконитих активности, пренио је Си-би-си.

Поред Гејтса, позвани су и бивше Епстајнове сараднице Лесли Гроф и Сара Келен, бивша савјетница Бијеле куће у администрацији бившег америчког предсједника Барака Обаме, Кетрин Румлер, суоснивач компаније Аполо Глобал Менаџмент Леон Блек, дугогодишњи сарадник бившег америчког предсједника Била Клинтона, Даг Банд и технолошки предузетник Тед Вејт.

Саслушања су заказана у периоду од 16. априла до 9. јуна.

Гејтсов портпарол је рекао да он планира да сведочи и да "никада није био свједок нити је учествовао у било каквом Епстајновом незаконитом понашању".

И представница Кетрин Румлер навела је да њена клијенткиња поздравља прилику да се појави пред одбором и да није имала сазнања о Епстајновим криминалним активностима.

Потписивање уговора

Друштво

м:тел и Wiener представили иновацију на тржишту: Прва мобилна тарифа са путним осигурањем

Нико од позваних није кривично оптужен у вези са Епстајновим случајем.

Захтјеви Представничког дома услиједили су након што је Министарство правде САД-а у децембру започело објављивање милиона докумената из вишедеценијске истраге против Епстина, који је 2008. признао кривицу по оптужбама за подвођење малољетница, а 2019. је оптужен за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.

Пронађен је мртав у затвору исте године, а смрт је окарактерисана као самоубиство.

Његова сарадница Гислејн Максвел осуђена је 2021. године на 20 година затвора због трговине људима у сексуалне сврхе.

Објављени документи указали су на Епстајнове везе са бројним утицајним личностима из свијета политике и бизниса, укључујући и Гејтса, који је признао да се састајао са Епстајном између 2011. и 2014. године, али негира било какву умјешаност у незаконите активности.

