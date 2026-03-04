Logo
Како добити 48.000 евра? Провјерите да ли имате право на поврат новца

АТВ

04.03.2026

13:48

0
Паре
Фото: Unsplash

У Њемачкој је дуго постојала разлика у заради између мушкараца и жена, али нова правила ЕУ о транспарентности плата значи да се то мијења.

До 7. јуна 2026. године Њемачка мора да спроведе нова правила која ће дати запосленима више права ако су плаћени мање него колеге – без оправданог разлога.

Шта ново правило доноси?

Послодавци морају у огласима или раније рећи колики је распон плате за посао.

Запослени могу тражити писане информације о просјечним платама колега истог или сличног посла, посебно по полу.

Велике фирме (100+ или 150+ радника) морају објављивати податке о разликама у платама.

Ако се утврди да жена прима мање од мушкарца на истој позицији — и нема објективног разлога за то — послодавац мора да исплати разлику и укључити све додатке/бонусе.

Зашто се помиње 48.000 евра?

То је примјер како би рачун могао да изгледа ако је разлика у плати око 400 евра мјесечно кроз 10 година — укупно око 48.000 евра (без бонуса). Закон обично застарева послије 3 године, али ако запослене раније нису знали да су били дискриминисани, та камата може да се рачуна и до 10 година уназад.

Ко мора да докаже шта?

Ако жена докаже да њен мушки колега зарађује више за исти посао, сматра се да је у питању дискриминација. Послодавац мора да докаже да за то постоји објективан разлог (нпр. већа стручност или искуство). Разлог као “он је боље преговарао” више не важи.

Да ли ово важи и за Србе који живе и раде у Њемачкој?

Да, важи, али под условом да:

- радите у Немачкој на уговору и примаш плату тамо

- плата се не разликује без оправданог разлога у односу на колеге истог посла/исте вриједности

ЕУ директиве и немачки закон о транспарентности плата важе за све запослене у Њемачкој, без обзира на националност. Дакле, ако си Србин/Српкиња који ради у Њемачкој и плаћен/а си мање него колега у истој позицији - имаш право да захтијеваш разлику.

(Телеграф Бизнис/Fenix)

