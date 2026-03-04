Како добити 48.000 евра? Провјерите да ли имате право на поврат новца

Аутор:АТВ
04.03.2026
13:48
Коментари:0
У Њемачкој је дуго постојала разлика у заради између мушкараца и жена, али нова правила ЕУ о транспарентности плата значи да се то мијења.
До 7. јуна 2026. године Њемачка мора да спроведе нова правила која ће дати запосленима више права ако су плаћени мање него колеге – без оправданог разлога.
Послодавци морају у огласима или раније рећи колики је распон плате за посао.
Запослени могу тражити писане информације о просјечним платама колега истог или сличног посла, посебно по полу.
Велике фирме (100+ или 150+ радника) морају објављивати податке о разликама у платама.
Ако се утврди да жена прима мање од мушкарца на истој позицији — и нема објективног разлога за то — послодавац мора да исплати разлику и укључити све додатке/бонусе.
То је примјер како би рачун могао да изгледа ако је разлика у плати око 400 евра мјесечно кроз 10 година — укупно око 48.000 евра (без бонуса). Закон обично застарева послије 3 године, али ако запослене раније нису знали да су били дискриминисани, та камата може да се рачуна и до 10 година уназад.
Ако жена докаже да њен мушки колега зарађује више за исти посао, сматра се да је у питању дискриминација. Послодавац мора да докаже да за то постоји објективан разлог (нпр. већа стручност или искуство). Разлог као “он је боље преговарао” више не важи.
Да, важи, али под условом да:
- радите у Немачкој на уговору и примаш плату тамо
- плата се не разликује без оправданог разлога у односу на колеге истог посла/исте вриједности
ЕУ директиве и немачки закон о транспарентности плата важе за све запослене у Њемачкој, без обзира на националност. Дакле, ако си Србин/Српкиња који ради у Њемачкој и плаћен/а си мање него колега у истој позицији - имаш право да захтијеваш разлику.
