Без ове наљепнице нема продаје: Стижу нова правила за половне аутомобиле

Европска унија разматра увођење обавезне наљепнице за половне аутомобиле које ће да садрже више података за купце.
Овакве налепнице допринијеће транспарентности, а без њих неће бити могућа купопродаја.
На њима би били прецизни подаци о емисији, потрошњи горива, буци и домету електричних возила, како би купци лакше могли да упореде возила и преко националних граница.
Петар Величковић са сајта "Половни аутомобили" каже да је, према до сада доступним информацијама, сврха енергетских налепница пре свега боље информисање купаца, а не увођење неке нове техничке баријере на тржишту.
"Тај документ или ознака би требало да садржи податке о потрошњи горива или електричне енергије, емисији CO2, као енергетску класу на скали од А до Г", навео је Величковић.
Величковић је појаснио да ли ће се подаци односити на фабрички тип возила или на свако појединачно возило.
"Према предлогу, подаци се заснивају на фабричким, односно хомологованим вриједностима за одређени модел, а не на стварној потрошњи конкретног половног возила. То значи да енергетска налепница, како сада ствари стоје, неће пружати увид како је власник возио аутомобил или како га је одржавао. Исте верзије одређеног модела требало би да имају исту ознаку, али је планирано да се код хибрида и возила на чисто електрични погон приказује стање батерије на основу података из возила", истакао је саговорник.
Величковић истиче да у овом моменту не дјелује да би само на основу увођења наљепница могло да дође до неких поремећаја на тржишту, јер се овдје ради о прије свега додатном виду информисања купаца.
"Обезбјеђивање таквог документа такође не би требало да представља неки већи административни трошак за трговце. Дугорочно гледано, могућ је индиректни утицај, у смислу да возила са лошијом емисионом класом буду мање атрактивна за дио купаца, док би ефикаснији модели дуже задржавали своју вриједност. То би могло довести до нешто израженије сегментације тржишта, али је мало вјероватно и до наглих промјена у цијенама", навео је Величковић.
Када је у питању потенцијални утицај на тржиште половних возила у Србији, Величковић истиче да га готово сигурно неће бити.
"Србија није чланица Европске уније, а предложене обавезе односе се првенствено на комерцијалну продају унутар ЕУ. Евентуални утицај у Србији могао би се осјетити тек дугорочно, кроз постепено усклађивање праксе и већу транспарентност огласа", истакао је Величковић.
Увођење енергетских ознака за половна возила је и даље само предлог Европске комисије из децембра прошле године.
"У овом моменту, ова иницијатива још није званично усвојена, нити је познат датум ступања на снагу. Чак и ако пропис буде усвојен, реално је очекивати прелазни период који често може потрајати и неколико година прије пуне примјене", навео је Петар Величковић, преноси Мондо.
