Зашто возачи спаљују "длачице" на новим гумама?

Сналажљивост је природан одговор на ванредне ситуације попут инфлације, а у аутомобилском сектору у Аргентини та је неугодна појава достигла критичне нивое. Посљедњих година, ова јужноамеричка земља суочила се с галопирајућом инфлацијом која је потпуно пореметила тржиште аутодијелова.
Од свих дијелова, гуме су постале прави луксуз, тјерајући хиљаде возача на ризичан подухват: прелазак границе и дословно спаљивање доказа о куповини нових гума.
У тој је земљи једна гума достигла троструко вишу цијену него у сусједним земљама, што је изазвало необичну појаву на границама. За хиљаде возача, уштеда је значила да морају узети упаљач у руке и "направити посао".
За разумијевање овог феномена, довољно је погледати цијене. Док је аргентинска економија трпила посљедице девалвације, цијена једне гуме Pirelli Cinturato P1 (185/60Р15), стандардне димензије за градске аутомобиле, достигла је невјероватних 274.35 евра по тадашњем курсу.
Поређење са сусједним земљама било је понижавајуће за домаћег купца. У Бразилу иста гума продавала се за 75.40 евра, док је у Чилеу цијена била око 89.88 евра. Разлика је била толика да је, чак и уз трошак горива за пут, уштеда прелазила 60 одсто при замјени цијелог комплета.
Аргентинске власти, свјесне овог одлива девиза, појачале су контроле како би кажњавале увоз непрописно пријављене робе. Ту на сцену ступа визуална анализа царинских службеника. Нова гума је лако препознатљива, не само по дубоком профилу, већ и по длачицама које одају да није кориштена.
Како би избјегли запљену, аргентински возачи развили су једноставну, али учинковиту методу. Прије доласка на контролни пункт, с упаљачем би спалили све длачице. Циљ је био симулирати да је гума већ кориштена и да није нетом прије монтирана у страној држави. Брза вожња по макадаму како би се запрљао бок гуме довршавала је савршену камуфлажу за избјегавање казне.
Иако је посљедњих мјесеци инфлација дошла под контролу у поређењу с претходним хаосом, економски ожиљак на аргентинском возном парку и даље је присутан. Феномен "спаљених длачица" остаће забиљежен у историји као подсјетник докле може ићи сналажљивост возача кад обичне гуме постану недостижан луксуз.
Данас је разлика у цијенама драстично смањена, али сјећање на спаљивање гумених "длачица" на границама и даље је живо међу онима који су радије користили упаљач него ризиковали казну, пише "Елпаис".
Више смо пута анализирали чему служе карактеристичне гумене "длачице" на новим гумама.
Могли сте прочитати да су показатељ трошења, да погодују смањењу буке на цести, да осигуравају боље приањање, или да гуми дају бољу аеродинамику. Ниједна од ових тврдњи није истинита, а стварност је много једноставнија.
У фази када калупи који обликују гуму долазе у обзир, текућа гума се убризгава у матрице. Да би се спријечило стварање ваздуха током процеса, постоје мале цијеви или рупе које му помажу да изађе, јер се без њих могу формирати мјехурићи унутра.
Вишак гуме "бјежи" кроз те мале рупе и, након што је процес завршен, оне обликују длаке гуме. Сваки пут када корисник монтира нове гуме, не мора уклањати "длачице", јер не стварају проблеме у вожњи. Уз трење с асфалтом, оне ће отпасти саме.
Дакле, иако се око "длачица" на гумама стварају разне спекулације, оне заправо произлазе из процеса производње гума и немају значајан утицај на перформансе или вожњу возила, наводи "Јутарњи".
