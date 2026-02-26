Белгијанац у БиХ пронашао комби који му је украден

Извор:
АТВ
26.02.2026
15:51
Коментари:0
Белгијанац Курт Хилаерт из Гента пронашао је у Сарајеву комби који му је украден, а према његовим ријечима, ни полиција ни осигуравајућа кућа му нису хтјели помоћ, па је мафији морао платити да му врате његово возило.
Каже да му је аутомафија тражила 10.000 евра за откуп, а на крају им је платио 1.000 евра.
Хроника
Трагедија у БиХ: Багериста погинуо у тешкој несрећи
Како пишу белгијски медији, Курт Хилаерт у Генту има своју агенцију за изнајмљивање, а у понуди му је био и украдени комби.
Наиме, комби је 5. маја прошле године изнајмио човјек који је тврдио да путује са породицом у Њемачку.
Недуго након тога је комби нестао, а сви ГПС уређаји су били искључени.
Хилаерт је полицији пријавио крађу, али му, због бирократских процедура и недостатка сарадње између полицијских органа, нису помогли.
Хроника
Браћа Далтон излазе на оптуженичку клупу због крађе 135.000 КМ
Даље наводи да се уређај за праћење случајно активирао и да је лоцирао свој комби у Сарајеву.
Хилаерт је сам дошао у Сарајево, ангажовао једног Сарајлију за помоћ, те пронашао своје возило.
Белгијанац говори да су на комбију биле лажне швајцарске регистарске таблице те да је број шасије измијењен.
Када је контактирао криминалце, они су му признали да је возило украдено. Ту су кренули преговори око враћања возила.
Хроника
Инцидент у школи: Директор школе претукао домара?
Током преговора му је понуђено да плати 10.000 евра како би добио своје возило назад, али је на крају ипак платио 1.000 евра.
Хилаерт тврди да је разочаран осигуравајућом кућом из које су му рекли да се не ради о “крађи” већ о “присвајању”.
Полиција му је рекла како је имала проблем са “одређеним досијеима из других земаља”.
Најновије
Најчитаније
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Тренутно на програму