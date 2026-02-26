Logo
Large banner

Белгијанац у БиХ пронашао комби који му је украден

Извор:

АТВ

26.02.2026

15:51

Коментари:

0
Курт Хиларет, Белгијанцу украден комби, пронашао га у Сарајеву у БиХ
Фото: Приватна архива

Белгијанац Курт Хилаерт из Гента пронашао је у Сарајеву комби који му је украден, а према његовим ријечима, ни полиција ни осигуравајућа кућа му нису хтјели помоћ, па је мафији морао платити да му врате његово возило.

Каже да му је аутомафија тражила 10.000 евра за откуп, а на крају им је платио 1.000 евра.

илу-багер-24092025

Хроника

Трагедија у БиХ: Багериста погинуо у тешкој несрећи

Како пишу белгијски медији, Курт Хилаерт у Генту има своју агенцију за изнајмљивање, а у понуди му је био и украдени комби.

Комби изнајмљен па нестао

Наиме, комби је 5. маја прошле године изнајмио човјек који је тврдио да путује са породицом у Њемачку.

Недуго након тога је комби нестао, а сви ГПС уређаји су били искључени.

Хилаерт је полицији пријавио крађу, али му, због бирократских процедура и недостатка сарадње између полицијских органа, нису помогли.

Браћа Далтон

Хроника

Браћа Далтон излазе на оптуженичку клупу због крађе 135.000 КМ

Даље наводи да се уређај за праћење случајно активирао и да је лоцирао свој комби у Сарајеву.

Хилаерт је сам дошао у Сарајево, ангажовао једног Сарајлију за помоћ, те пронашао своје возило.

Лажне таблице и измијењен број шасије

Белгијанац говори да су на комбију биле лажне швајцарске регистарске таблице те да је број шасије измијењен.

Када је контактирао криминалце, они су му признали да је возило украдено. Ту су кренули преговори око враћања возила.

туча-песница-шака

Хроника

Инцидент у школи: Директор школе претукао домара?

Током преговора му је понуђено да плати 10.000 евра како би добио своје возило назад, али је на крају ипак платио 1.000 евра.

Хилаерт тврди да је разочаран осигуравајућом кућом из које су му рекли да се не ради о “крађи” већ о “присвајању”.

Полиција му је рекла како је имала проблем са “одређеним досијеима из других земаља”.

Подијели:

Тагови :

Крађа

Kombi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Ауто-мото

Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

2 д

0
Спремају жестоке казне за споре возаче

Ауто-мото

Спремају жестоке казне за споре возаче

6 д

0
Знак за контролу брзине

Ауто-мото

Када стижу супер радари: Биљежиће апсолутно све

1 седм

0
Дување гуме

Ауто-мото

Вожња са ниским притиском у гумама: Зашто је опасно?

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

34

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

16

30

Мартовска астро прогноза: Ко су миљеници среће, а кога чека хладан туш?

16

25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

16

16

РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

16

15

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner