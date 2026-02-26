Браћа Далтон излазе на оптуженичку клупу због крађе 135.000 КМ

Извор:
АТВ
26.02.2026
15:45

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштво Кантона Сарајево против Елвир Јусуфовић, Сенад Дервишевић и Зијад Јусуфовић, а која се односи на кривична дјела тешке крађе и прикривања.
Елвир Јусуфовић и Сенад Дервишевић оптужени су за тешку крађу, док се Зијаду Јусуфовићу ставља на терет кривично дјело прикривања.
Према наводима из оптужнице, Елвир Јусуфовић и Сенад Дервишевић, који су у јавности познати под надимком "Браћа Далтон“, терете се да су 24. и 25. новембра 2025. године на подручју општине Вогошћа провалили у стан у улици Игманска.
Како се наводи, они су уз помоћ пајсера насилно ушли кроз прозор, извршили детаљну преметачину стана и украли метални сеф.
У сефу се, према оптужници, налазило 70.000 КМ и 22.000 евра, а из стана су, осим новца, однесени и лични документи, муниција, мобилни телефони те резервни кључ од аутомобила.
Укупна материјална штета процијењена је на око 135.000 конвертибилних марака.
Трећеоптужени, Зијад Јусуфовић, терети се да је, иако је био свјестан да потиче из кривичног дјела, од Сенада Дервишевића преузео и сакрио износ од 15.000 КМ, чиме је, према оптужници, починио кривично дјело прикривања.
Након потврђивања оптужнице, Општински суд у Сарајеву је, на приједлог поступајућег тужиоца, осумњиченима продужио притвор.
За главни претрес предложено је саслушање 13 свједока, пет вјештака, као и извођење приближно 130 материјалних доказа.
