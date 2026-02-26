Logo
Браћа Далтон излазе на оптуженичку клупу због крађе 135.000 КМ

Браћа Далтон
Фото: Приватна архива

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштво Кантона Сарајево против Елвир Јусуфовић, Сенад Дервишевић и Зијад Јусуфовић, а која се односи на кривична дјела тешке крађе и прикривања.

Елвир Јусуфовић и Сенад Дервишевић оптужени су за тешку крађу, док се Зијаду Јусуфовићу ставља на терет кривично дјело прикривања.

илу-багер-24092025

Хроника

Трагедија у БиХ: Багериста погинуо у тешкој несрећи

Према наводима из оптужнице, Елвир Јусуфовић и Сенад Дервишевић, који су у јавности познати под надимком "Браћа Далтон“, терете се да су 24. и 25. новембра 2025. године на подручју општине Вогошћа провалили у стан у улици Игманска.

Штета 135.000 КМ

Како се наводи, они су уз помоћ пајсера насилно ушли кроз прозор, извршили детаљну преметачину стана и украли метални сеф.

У сефу се, према оптужници, налазило 70.000 КМ и 22.000 евра, а из стана су, осим новца, однесени и лични документи, муниција, мобилни телефони те резервни кључ од аутомобила.

туча-песница-шака

Хроника

Инцидент се догодио у Тузли: Директор школе претукао домара?

Укупна материјална штета процијењена је на око 135.000 конвертибилних марака.

Јусуфовић сакрио 15.000 КМ

Трећеоптужени, Зијад Јусуфовић, терети се да је, иако је био свјестан да потиче из кривичног дјела, од Сенада Дервишевића преузео и сакрио износ од 15.000 КМ, чиме је, према оптужници, починио кривично дјело прикривања.

Након потврђивања оптужнице, Општински суд у Сарајеву је, на приједлог поступајућег тужиоца, осумњиченима продужио притвор.

Хапшење Гачана

Хроника

Пуцњава, разбијена аута и десетине килограма дроге: Гачани оптужени за шверц марихуане

За главни претрес предложено је саслушање 13 свједока, пет вјештака, као и извођење приближно 130 материјалних доказа.

