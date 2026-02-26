Logo
Пуцњава, разбијена аута и десетине килограма дроге: Гачани оптужени за шверц марихуане

26.02.2026

15:42

Хапшење Гачана, шверц 76 килограма марихуане, подигнута оптужница Невесиње
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Велимира Кандића (35), Дејана Видојевића (21), Марка Радмиловића (30) и Владимира Косовића (43) сви из Гацка који су прошле године ухапшени у акцији требињске полиције у којој је заплијењено 75,8 килограма марихуане.

Свима је на терет стављено кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом, док је Кандић оптужен и за спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

Марихуану превозили у Федерацију БиХ

У оптужници се наводи да су Гачани у јулу и августу прошле године неовлаштено ради продаје држали и преносили марихуану из Билеће на подручју Федерације БиХ. За транспорт дроге користили су своје или изнајмљене аутомобиле, при чему је неко имао улогу ”чистача” како би обавјештавали Кандића о полицијским патролама на путу.

Заплијењена марихуана
Заплијењена марихуана

”У мјесту Риља код Невесиња оптужени су 29. августа прошле године преносили марихуану у аутомобилу ”пежо” којим је управљао Кандић, а с њим се налазио и малољетник (15)”, наводи се у оптужници.

Спровођење ухапшених у ПУ Требиње

Хроника

Начелник ПУ Требиње за АТВ: ''Неки од ухапшених су већ познати полицији''

Возили су 71 пакет, укупне масе 75,8 килохрама, када их је полиција пресрела и одузела дрогу. Остали осумњичени су учествовали у транспорту као ”чистачи” и возили су се испред ”пежоа” и телефоном дојављивали кретање полицијских патрола.

Аутом насрнуо на полицајца, пуцано у гуме

У другој тачки оптужнице се наводи да је Кандић, приликом заустављања од стране Жандармерије, аутомобил усмјерио према полицајцу М.Б. који је, у намјери да одбије напад, пуцао у пнеуматик ”пежоа”. Оптужени је тада промијенио смјер и покушао је побјећи с мјеста догађаја, возећи у рикверц 50 метара, при чему је ударио у хаубу службене ”дачију”, у којој се налазио полицајац Б.Б. који је задобио лакше повреде, док је на возилу причињена штета у износу од 4.968 КМ.

Акција између Гацка и Невесиња

Хроника

Детаљи акције: Пет ухапшених у засједи, пронађено 78 кила дроге

Дрога

марихуана

Полицијска акција

Оптужница

Gacko

Невесиње

