Пуцњава, разбијена аута и десетине килограма дроге: Гачани оптужени за шверц марихуане

26.02.2026
15:42
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Велимира Кандића (35), Дејана Видојевића (21), Марка Радмиловића (30) и Владимира Косовића (43) сви из Гацка који су прошле године ухапшени у акцији требињске полиције у којој је заплијењено 75,8 килограма марихуане.
Свима је на терет стављено кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом, док је Кандић оптужен и за спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
У оптужници се наводи да су Гачани у јулу и августу прошле године неовлаштено ради продаје држали и преносили марихуану из Билеће на подручју Федерације БиХ. За транспорт дроге користили су своје или изнајмљене аутомобиле, при чему је неко имао улогу ”чистача” како би обавјештавали Кандића о полицијским патролама на путу.
”У мјесту Риља код Невесиња оптужени су 29. августа прошле године преносили марихуану у аутомобилу ”пежо” којим је управљао Кандић, а с њим се налазио и малољетник (15)”, наводи се у оптужници.
Хроника
Начелник ПУ Требиње за АТВ: ''Неки од ухапшених су већ познати полицији''
Возили су 71 пакет, укупне масе 75,8 килохрама, када их је полиција пресрела и одузела дрогу. Остали осумњичени су учествовали у транспорту као ”чистачи” и возили су се испред ”пежоа” и телефоном дојављивали кретање полицијских патрола.
У другој тачки оптужнице се наводи да је Кандић, приликом заустављања од стране Жандармерије, аутомобил усмјерио према полицајцу М.Б. који је, у намјери да одбије напад, пуцао у пнеуматик ”пежоа”. Оптужени је тада промијенио смјер и покушао је побјећи с мјеста догађаја, возећи у рикверц 50 метара, при чему је ударио у хаубу службене ”дачију”, у којој се налазио полицајац Б.Б. који је задобио лакше повреде, док је на возилу причињена штета у износу од 4.968 КМ.
Хроника
Детаљи акције: Пет ухапшених у засједи, пронађено 78 кила дроге
Најновије
Најчитаније
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Тренутно на програму