Џеко позван на саслушање због црвеног картона

18.03.2026
18:07
Капитен репрезентације Босне и Херцеговине Един Џеко (40) позван је у просторије Фудбалског савеза Њемачке (ДФБ) гдје га у четвртак, 19. марта очекује саслушање због црвеног картона.
Џеко је поцрвенио у 52. минути дуела с Хановером, против којег су Рудари прокоцкали предност од 2:0 и на крају освојили само бод (2:2).
Изречена су му два меча суспензије, на шта је Шалке експресно уложио жалбу.
Поред Џеке, Шалке ће у просторијама ДФБ-а представљати и спортски директор клуба Франк Бауман.
Џеко је у поменутом дуелу постигао гол за 1:0 у 29. минути, а он му је био шести од доласка у клуб из Гелзенкирхена.
Подсјетимо, у уторак је спортски суд ДФБ-а изрекао Џеки казну на двије утакмице због "насилне игре". То значи да ће Дијамант пропустити суботњи дуел против другопласираног Дармстадта, као и прву утакмицу након репрезентативне паузе 5. априла (13:30) против Карлсрухера.
Шалке је послије посљедњег ремија водећи на табели с 51 бодом, што је два више од Дармстадта, а три од Елверсберга.
