Чудо у Лисабону: Бодо Глимт прокоцкао три гола предности, Спортинг у четвртфиналу Лиге шампиона

Аутор:АТВ
17.03.2026
21:23
Коментари:0
Чудо у Лисабону! Спортинг је у четвртфиналу Лиге шампиона, пошто је савладао норвешки Бодо Глимт, након продужетка резултатом 5:0.
Сензација из Норвешке није успјела да настави своју фудбалску бајку. Након што су одиграли феноменалан меч у првом мечу и са 3:0 савладали Португалце, Лисабон неће памтити по добром.
Био је Спортинг боља екипа у овом мечу. Мрежу противника су први пут начели у 34. минуту када је погодио Инасио.
Имао је домаћин још неколико прилика, али се на полувријеме отишло са резултатом 1:0.
У другом дијелу виђена је тотална доминација зелено-бијелих, што је крунисано са два поготка.
Прво је Гонкалвеш погодио у 61., да би Суарез у 78. из пенала поравнао укупни резултат.
Имао је Спортинг још неколико добрих прилика да меч оконча у регуларном дијелу, али се статива била савезник Норвежана.
У продужетку, Араухо је погодио за 4:0, а Нел за 5:0 и крај норвешке бајке.
