Серхио Ромеро завршио каријеру

Б92

17.03.2026

15:09

Некадашњи голман аргентинске фудбалске репрезентације Серхио Ромеро саопштио је да је завршио играчку каријеру, пренио је француски Екип.

Ромеро (39) је у каријери бранио за Расинг, АЗ Алкмар, Сампдорију, Монако, Манчестер јунајтед, Венецију, Боку јуниорс и Аргентинос јуниорс.

За репрезентацију Аргентине је од 2009. до 2018. наступио на 96 утакмица.

Ромеро је са репрезентацијом Аргентине стигао до финала СП 2014. године гдје је послије продужетака поражен од селекције Њемачке (0:1).

Са омладинском селекцијом Аргентине (У20) освојио је Свјетско првенство 2007, као и златну медаљу на Олимпијским играма 2008. године.

"Посветићу се тренерском послу. Доста пратим фудбал, волим да гледам све лиге. Тренирали су ме Луј ван Гал, Тата Мартино, Жозе Мурињо и Алехандро Сабеља, тако да већ имам неко почетно знање", рекао је Ромеро за аргентинске медије.

