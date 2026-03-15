Гол сезоне: Арда Гулер погодио са скоро 70 метара и одушевио Бернабеу

АТВ
15.03.2026
11:48
Фудбалери Реал Мадрида остварили су сигурну побједу у 28. колу шпанске Ла Лиге, побиједивши Елче резултатом 4:1.
Ипак, апсолутни врхунац вечери догодио се у самом финишу утакмице, када је Арда Гулер постигао гол који ријетко виђамо, изазвавши одушевљење широм Шпаније.
Играла се 89. минута када је млади турски офанзивац извео праву мајсторију.
Примијетивши да је голман Елчеа превише напустио свој гол, Гулер се одважио на спектакуларан ударац с половине терена.
Лопта је у савршеном луку прелетјела више од 60 метара и завршила у мрежи за коначних 4:1, изазвавши одушевљење на трибинама и оставивши његове суиграче у потпуној невјерици.
Овај изванредан погодак засјенио је све остало што се те вечери догађало на терену и с правом ће бити озбиљан кандидат за гол сезоне.
Реал Мадрид с лакоћом је савладао Елче и наставио потјеру за Барселоном у борби за титулу шампиона Шпаније.
Тријумфом у овом сусрету, Мадриђани су се приближили свом великом ривалу на само бод заостатка, уз напомену да имају и једну утакмицу више од Барселоне.
