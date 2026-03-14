Потпуно лудило: Бајерн са деветорицом преживио против Леверкузена

Аутор:АТВ
14.03.2026
17:45
Фудбалери Бајер Леверкузена и Бајерн Минхена ремизирали су 1:1, у дербију 26. кола Бундеслиге.
Актуелни првак је меч завршио са деветорицом на терену, уз два поништена гола послије ВАР провере због играња руком.
"Фармацеути" нису могли боље да започну сусрет, поготком Алеша Гарсије већ у шестом минуту. Погријешио је Луис Дијас, да би касније лопта на путу ка голу Свена Улрајха качила Дајоа Упамекана.
Први гол Бајерну судија Кристијан Дингерт поништио послије интервенције ВАР-а. Стрелац је био Џонатан Та, али узалуд.
Важан детаљ догодио се у финишу полувремена, када је Николас Џексон добио директан црвени картон због оштрог старта у зглоб ривала.
Фудбал
Борац јачи од Жељезничара у Сарајеву
Бајерн, иако бројчано немоћнији, имао је прву шансу у наставку, али је Дијас промашио зицер.
Узвратио је Левер преко Малика Тилмана и Патрика Шика, да би други гол Бавараца поништен у 61. минуту, због играња руком Харија Кејна, који је на терен ушао неколико десетина секунди прије тога.
Лоша реакција одбране домаћих кажњена је у 69. минуту, када је Луис Дијас рутински савладао Јаниса Бласвика.
Дијас је у 84. минуту добио други жути картон, због симулирања у шеснаестерцу Леверкузена, након чега је клупа Бајерна "полудјела".
До краја сусрета, домаћин је покушавао преко Ибрахима Мазе и Џерела Квансе, надокнада је трајала више од осам минута, али промјене резултата није било.
Јонас Хофман је матирао Улрајха у трећем минуту надокнаде, али је ВАР овога пута био на страни Бајерна, који је ишчупао бод на крају.
Бајерн остаје први на табели са 67 бодова, док је Леверкузен шести са 45 поена.
У истом термину, Дортмунд је побиједио Аугзбург (2:0), Ајнтрахт је савладао Хајденхајм (1:0), док су Хофенхајм и Волфсбург ремизирали 1:1, преноси б92.
