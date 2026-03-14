Борац јачи од Жељезничара у Сарајеву

Аутор:АТВ
14.03.2026
17:06
Коментари:0
Фудбалери Борца савладали су Жељезничар у Сарајеву резултатом 1:0 након.
Борац је повео голом Себастијана Херере из слободњака у 90. минути.
Иако су Црвено-плави током цијелог првог дијела имали знатно више од игре, мреже су мировале до одласка на одмор.
Бањалучани су у 80. минуту остали са играчем мање, пошто је Омар Сијарић након прекршаја над Муфтићем зарадио други жути картон
Екипа Жељезничара није успјела упутити ниједан шут ка голу ривала, док су гости имали чак 11 покушаја, од којих је шест ишло у оквир гола.
Борац је уписао свој шести са 28 бодова. Црвено-плави су данас прекинули серију од пет утакмица без побједе на Грбавици.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму