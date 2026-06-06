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Кружни ток енигма за возаче у Српској: За пет мјесеци 149 удеса

Аутор:

АТВ
06.06.2026 08:52

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Фотографија приказује кружни ток (кружну раскрсницу) код улаза у Кампус
Фото: АТВ

На раскрсницама са кружним токовима у Републици Српској током протеклих пет мјесеци догодило се 149 саобраћајних незгода, речено је Срни у Министарству унутрашњих послова /МУП/ Српске.

Највећи број саобраћајних незгода, укупно 127, десио се на подручју у надлежности Полицијске управе Бањалука.

Када је ријеч о Бањалуци, највећи број удеса десио се на укрштању магистралног пута и улица Марије Димић и Ивана Горана Ковачића, навели су из МУП-а.

Подсјетили су да основна правила у кружном току према Закону о основама безбједности прописују да возила која се већ налазе у кружном току имају првенство пролаза, а да је возач који улази у кружни ток дужан прилагодити брзину и по потреби се зауставити.

"Кретање се одвија у смјеру супротном од казаљке на сату, приликом изласка из кружног тока обавезно се укључује десни показивач правца, а у кружном току није дозвољено нагло заустављање осим у случају потребе", напоменули из МУП-а.

Возач је дужан пропустити пјешаке на обиљеженом пјешачком прелазу након изласка из кружног тока.

Према основним правилима престројавања у кружном току, десна трака се користи за прво и друго искључење, лијева се користи за даље излазе или наставак кружења.

"Престројавање из лијеве у десну траку мора се извршити правовремено и без угрожавања возила у десној траци, док возило у десној траци има предност уколико наставља кретање кроз кружни ток. Ако није могуће сигурно се престројити и изаћи, возач треба направити још један круг и покушати поново сигурно изаћи", савјетовали су из МУП-а.

Важно је нагласити, додали су из МУП-а, да Закон о основама безбједности саобраћаја БиХ не уређује детаљно посебна правила вожње кроз кружни ток, па се примјењују општа правила првенства пролаза и престројавања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кружни ток

удес

Саобраћајна несрећа

ПУ Бањалука

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