Познат идентитет младића страдалог у судару с комбијем

Аутор:АТВ
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Тешка саобраћајна несрећа која се данас догодила на магистралном путу М-5 у мјесту Брњаци код Кисељака однијела је живот 22-годишњег Стефана Комшића, младића којег су пријатељи и познаници описивали као великог заљубљеника у мотоцикле.
Према информацијама из полиције, несрећа се догодила око 11 сати, а у њој су учествовали комби марке Форд Трансит којим је управљао Р.В. (1976.) из Кисељака и мотоцикл Хонда којим је управљао Стефан Комшић (2004.) из Кисељака, пише "Црна-Хроника".
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Нажалост, млади мотоциклиста је од задобијених повреда преминуо на мјесту несреће.
Вијест о његовој смрти потресла је Кисељак, гдје је Стефан био познат као вриједан и насмијан младић. Радио је као конобар у једном угоститељском објекту, а слободно вријеме најрадије је проводио на свом мотоциклу, који је представљао његову велику љубав и страст.
Под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Травник, увиђај на мјесту несреће обављају службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе Кисељак, који утврђују околности под којима је дошло до ове трагедије.
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Због несреће саобраћај на магистралном путу М-5 у мјесту Брњаци одвијао се отежано, једном саобраћајном траком, уз регулацију полицијских службеника.
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