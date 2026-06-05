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Познат идентитет младића страдалог у судару с комбијем

Аутор:

АТВ
05.06.2026 16:46

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Тешка саобраћајна несрећа која се данас догодила на магистралном путу М-5 у мјесту Брњаци код Кисељака однијела је живот 22-годишњег Стефана Комшића, младића којег су пријатељи и познаници описивали као великог заљубљеника у мотоцикле.

Према информацијама из полиције, несрећа се догодила око 11 сати, а у њој су учествовали комби марке Форд Трансит којим је управљао Р.В. (1976.) из Кисељака и мотоцикл Хонда којим је управљао Стефан Комшић (2004.) из Кисељака, пише "Црна-Хроника".

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Нажалост, млади мотоциклиста је од задобијених повреда преминуо на мјесту несреће.

Вијест о његовој смрти потресла је Кисељак, гдје је Стефан био познат као вриједан и насмијан младић. Радио је као конобар у једном угоститељском објекту, а слободно вријеме најрадије је проводио на свом мотоциклу, који је представљао његову велику љубав и страст.

Под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Травник, увиђај на мјесту несреће обављају службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе Кисељак, који утврђују околности под којима је дошло до ове трагедије.

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Због несреће саобраћај на магистралном путу М-5 у мјесту Брњаци одвијао се отежано, једном саобраћајном траком, уз регулацију полицијских службеника.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Кисељак

удес

трагедија

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