Мађарска обуставља радне визе за три земље

Аутор:АТВ
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Мађарска влада од данас престаје да издаје радне визе радницима са Филипина, из Грузије и Јерменије, што представља први корак у плану нове власти да ограничи прилив страних радника у земљу, потврдила је портпаролка владе.
Овај потез долази након што је странка Тиса, предвођена премијером Петером Мађаром, побиједила на изборима 12. априла, преноси "Телеграф".
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Нова влада је још током кампање најавила да ће од јуна зауставити издавање радних дозвола за раднике који долазе из земаља ван Европске уније.
Портпаролка владе Ванда Сонди изјавила је да ће услови за запошљавање страних радника бити значајно пооштрени због забринутости да њихов долазак утиче на смањење зарада домаће радне снаге.
"Гостујући радници врше притисак на тржиште рада и утичу на ниво плата, због чега је неопходно увести строжа правила запошљавања", поручила је она на конференцији за медије.
Од данас се мијења уредба која је агенцијама за запошљавање омогућавала да по поједностављеном поступку доводе раднике са Филипина, из Грузије и Јерменије.
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Ипак, запослени који се већ налазе у Мађарској моћи ће да поднесу захтјеве за продужење својих дозвола, док ће сви захтјеви који су већ предати бити обрађени према досадашњим правилима.
Нова власт ове мјере описује као "први корак ка дугорочном рјешењу" којим жели да преобликује тржиште рада и смањи зависност од стране радне снаге.
Према званичним подацима, страни радници чине свега око два одсто укупне радне снаге у Мађарској, али поједини сектори, посебно производња и услужне дјелатности, у великој мјери зависе од њих.
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Због тога су поједини велики страни инвеститори већ упозорили да би потпуно заустављање доласка радника из иностранства могло да створи озбиљне проблеме компанијама и негативно утиче на мађарску економију.
Привредници страхују да би недостатак радне снаге могао да успори производњу, отежа пословање компанија и смањи привлачност Мађарске за нове инвестиције.
Одлука нове владе тако отвара важно питање – да ли ће заштита домаћег тржишта рада донијети веће плате Мађарима или ће привреда остати без радника који су годинама попуњавали мањак запослених у кључним секторима.
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