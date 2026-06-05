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Путин на пленарној сједници, присуствује и делегација Српске

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:56

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Путин на Форуму у Санкт Петербургу
Фото: Срна

Предсједник Руске Федерације Владимир Путин стигао је на пленарну сједницу Међународног економског форума у Санкт Петербургу, којој присуствује и делегација Републике Српске.

Осим Путина, на пленарној сједници говориће и предсједник Узбекистана Шавкат Мирзијојев, Танзаније Сулуху Хасан, потпредсједник Кине Хан Џенг, као и министар енергетике Саудијске Арабије принц Абдулазиз бин Салман ел Сауд, преноси "Срна".

У делегацији Републике Српске су предсједник Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Немања Ковачевић.

На Форуму учествују делегације из више од 100 земаља.

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Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Санкт Петербург

Економски форум Русија

Милорад Додик

Раденко Бубић

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