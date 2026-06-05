Путин на пленарној сједници, присуствује и делегација Српске

Аутор:АТВ
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Предсједник Руске Федерације Владимир Путин стигао је на пленарну сједницу Међународног економског форума у Санкт Петербургу, којој присуствује и делегација Републике Српске.
Осим Путина, на пленарној сједници говориће и предсједник Узбекистана Шавкат Мирзијојев, Танзаније Сулуху Хасан, потпредсједник Кине Хан Џенг, као и министар енергетике Саудијске Арабије принц Абдулазиз бин Салман ел Сауд, преноси "Срна".
У делегацији Републике Српске су предсједник Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Немања Ковачевић.
На Форуму учествују делегације из више од 100 земаља.
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