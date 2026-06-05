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Румунске власти евакуисале дио обале због дронова

Аутор:

АТВ
05.06.2026 14:53

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На овој фотографији снимљеној са видеа који је обезбедио OBSERVATOR ANTENA 1, види се експлозија морског дрона у луци Констанца, Румунија, у петак, 5. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/OBSERVATOR ANTENA 1 / AP

Ограничења на румунској обали су укинута пошто нису откривени други ризици након што је поморски дрон експлодирао у црноморској луци Констанци, изјавио је замјеник румунског министра унутрашњих послова Раед Арафат.

Дијелови Констанце и неколико плажа на Црном мору и у делти Дунава евакуисани су раније током дана пошто су румунске власти претраживале подручје у потрази за још дронова, јавили су локални медији.

Украјинска морнарица објавила је да је изгубила контролу над дроном усљед електронских мјера руске војске и да је дрон одлутао према румунској обали.

У објави на „Фејсбуку“ додаје се да је Украјина ступила у контакт са румунском страном да би је упозорила и спријечила жртве.

Један дрон експлодирао је у Констанци, други у украјинским водама, а за три се још трага, пренијели су румунски медији.

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Тагови :

Румунија

Лука Констанца Румунија

Напад дроновима

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