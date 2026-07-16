Разбијена криминална мрежа за кријумчарење мигрната: Петоро ухапшених, међу њима и два полицајца

Аутор:АТВ редакција
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У Европоловој акцији ухапшено је 5 особа од којих је двоје полицајца због сумње да су били дио организоване криминалне групе која се бавила кријумчарењем мигранта преко бугарско-српске границе до Западне Европе.
Према наводима, криминална мрежа прокријумчарила је велики број миграната између јануара и јула 2026. године, превозећи их преко Бугарске, кроз Србију ка земљама западне Европе.
На пет претражених локација ухапшено је 5 особа, од којих је двоје полицајаца, а заплијењена су три возила, ватрено оружје и муниција, радио станицу, мобилне уређаје и готовину у износу од 5.700 евра и 40.000 динара.
Иначе, криминална мрежа, активна од 2025. године, осумњичена је за кријумчарење миграната из Турске преко Бугарске и Србије у Западну Европу. Главни чланови мреже су држављани Србије са сједиштем у Пироту, а мрежа је наводно умјешана у кријумчарење великих група авганистанских држављана.
Мигранти који су стизали из Турске транспортовани су кроз Бугарску, гдје су остављени близу бугарско-српске границе. Одатле су самостално прелазили границу до унапријед договорених ГПС координата, гдје су их преузимали чланови мреже, који су обезбјеђивали привремени смјештај и организовали даљи превоз преко Србије ка Западној Европи.
Мигранти су плаћали око 1.000 евра, по особи, за превоз од бугарско-српске границе до Београда, док су од Београда до српско-мађарске границе, плаћали око 300 евра по особи, наводе из Европола.
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