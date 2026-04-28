Европол издао хитно упозорење: Више нико није безбједан

Европол је објавио ново издање Процјене пријетњи организованог криминала на интернету (ИОЦТА) за 2026 годину која пружа детаљну анализу најновијих трендова и дешавања везаних за сајбер криминал који погађају Европску унију.
Извештај под називом "Како шифровање, проксији и вјештачка интелигенција шире сајбер криминал" истиче убрзани темпо и софистицираност сајбер пријетњи, наглашавајући потребу за побољшањим капацитетима спровођења закона и међународном сарадњом.
"ИОЦТА 2026 пружа ажурирану мапу пута за агенције за спровођење закона и заинтересоване стране како би разумели и одговорили на еволуирајуће пријетње које представља сајбер криминал. Како криминалци настављају да користе технолошки напредак, кључно је да побољшамо наше капацитете и ефикасније сарађујемо како бисмо заштитили наше грађане и критичну инфраструктуру", рекао је Едвардас Шилерис, директор Европског центра за сајбер криминал у Европолу.
Овај извјештај нуди преглед кључних дешавања у сајбер криминалу, онлајн преварама, сајбер нападима и сексуалној експлоатацији дјеце на друштвеним мрежама, заједно са практичним увидима за агенције за спровођење закона и заинтересоване стране.
Један од кључних налаза извјештаја је све већа употреба криптовалута међу малољетницима и младим особама које могу несвјесно да учествују у прању новца.
Коини за приватност и офшор сервиси за размјену постали саставни дио прања новца путем "ransomware"-a, што све више отежава агенцијама за спровођење закона праћење незаконитих трансакција.
Вјештачка интелигенција све више се користи као "акцелератор" онлајн превара, показује извештај Европола ИОЦТА 2026, који упозорава на раст софистицираних сајбер криминалних тактика у Европској унији.
Аутоматизација се све чешће користи за унапређење социјалног инжењеринга, чиме се повећава обим и ефикасност онлајн превара, укључујући лажно представљање и масовне СМС кампање путем тзв. СИМ фарми.
"Ransomware" остаје једна од кључних пријетњи уз све израженије повезивање криминалних мрежа са државним актерима и појаву нових хакерских коалиција које циљају институције, технолошке компаније и корисничке податке, пише у извјештају ИОЦТА.
Посебно се упозорава на пораст онлајн сексуалне експлоатације дјеце, укључујући трговину и све чешћу производњу синтетичког материјала, као и злоупотребу апликација са енд-то-енд енкрипцијом, што отежава истраге, преноси Б92.
