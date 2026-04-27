Превара на ''Иксу'': Не насједајте на ове поруке

27.04.2026 09:31

Фото: Unsplash

Нова талас превара шири се на X-у, гдје корисници пријављују сумњиве директне поруке које долазе од налога које познају или прате.

Поруке најчешће изгледају безазлено и садрже кратке захтјеве попут „Можеш да гласаш за мене?“ или „Треба ми мала услуга“, уз линк ка спољном сајту.

Међутим, у већини случајева ради се о компромитованим налозима које нападачи користе за даље ширење кампање.

Напад функционише једноставно. Корисник добија поруку од познатог налога која садржи линк и кратак захтјев. Клик води на страницу која изгледа легитимно, на којој се од корисника тражи пријава. На крају, унесени подаци завршавају код нападача.

Након преузимања налога, нападачи га користе за слање нових порука и додатне преваре, укључујући преваре везане за криптовалуте. Пошто поруке долазе од познатих налога, већа је вјероватноћа да ће корисници кликнути на линк и унијети своје податке, а у неким случајевима и изгубити новац.

Сличне преваре већ су виђене на платформама попут Инстаграма и Воцапа, гдје су корисници добијали поруке са захтјевима за гласање или помоћ у наводним наградним играма.

Стручњаци савјетују корисницима да:

  • буду опрезни са неочекиваним порукама, чак и када долазе од познатих контаката
  • не кликћу на линкове без провјере
  • потврде аутентичност поруке путем другог канала
  • провјере УРЛ прије уноса података
  • користе додатну заштиту на својим налозима попут двофакторске аутентификације
У случају да су подаци већ унијети, препорука је да се одмах промијени лозинка и провјери активност налога, преноси Мондо.

