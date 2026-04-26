Свијету пријети опасан феномен Годзила

26.04.2026 18:13

Фото: Pixabay/Placidplace

Прошла година била је трећа најтоплија од почетка мјерења температуре ваздуха, упркос климатском феномену Ла Ниња, који обично има ефекат хлађења.

Према подацима Коперникус Клајмат Чејнџ Сервис, 2025. била је само незнатно (за 0,01 степен) хладнија од 2023. и за 0,13 степени хладнија од 2024, која је била најтоплија година у историји мјерења.

Међутим, 2026. би могла да обори тај рекорд. Климатски модели указују на могућ развој веома снажног Ел Ниња - потенцијално најјачег до сада.

Због тога се све чешће користи израз "супер Ел Нињо" или чак "Годзила Ел Нињо".

Овај феномен могао би донијети суше у неким дијеловима свијета, поплаве у другим, али и нову најтоплију годину у историји.

"Тренутне прогнозе показују да ће се тропски Пацифик загријавати брже него икада у овом вијеку. Дешава се нешто необично", рекао је за "Њу Сајентитс" Адам Скајф из британске метеоролошке службе Мет Офис.

Шта је Ел Нињо?

Ријеч је о природном климатском феномену. Ел Нињо представља топлу фазу ЕНСО система (Ел Нињо – Јужна осцилација) и најјаче утиче на вријеме крајем године, када достиже врхунац. Повезан је са загријавањем површинских температура централног и источног Пацифика.

Супротна фаза је Ла Ниња, када долази до хлађења океана у том подручју. Током Ла Ниње глобалне температуре опадају за око 0,2 степена, али посљедњи циклуси нису донијели значајно захлађење.

Феномен су прије више вијекова уочили перуански рибари, који су примијетили да се топле воде Тихог океана појачавају око децембра. Назвали су га "Ел Нињо де Навидад", односно "Мали Исус".

Још 1525. године шпански конквистадор Франциско Пизаро забиљежио је необичне кише у пустињама Перуа - први запис о посљедицама овог феномена.

Шта је "супер Ел Нињо"?

Научници сматрају да Ел Нињо утиче на климу Земље стотинама милиона година. Обично траје од 9 до 12 мјесеци и повећава глобалне температуре за око 0,2 степена.

Доноси више олуја и падавина на југ Сјеверне и Јужне Америке, Рог Африке и Кину, повећавајући ризик од поплава. Истовремено изазива сушу, топлотне таласе и пожаре у Аустралији, југоисточној Азији, Африци и Амазонији.

Ел Нињо почиње када температура мора у централном Пацифику порасте за најмање 0,5 степени изнад просјека. Ако достигне више од 2 степена, говори се о врло јаком или "супер Ел Нињу".

Такви догађаји су ријетки. Посљедњи се догодио 2015/2016. и био је повезан са рекордним ураганима, несташицом воде и глобалним температурним рекордима.

Колико може бити разоран?

Током супер Ел Ниња 1982/83. температуре мора у источном Пацифику биле су и до 12,8 степени изнад нормале.

Посљедице су биле драматичне:

  • тешке суше у Аустралији
  • тајфуни на Тахитију
  • поплаве у Чилеу
  • снажне олује на западној обали САД
  • драстичан пад улова рибе

У том периоду страдало је више од 2.000 људи, око 610.000 остало је без домова, а штета је процијењена на више од 13 милијарди долара.

Ел Нињо 1997/98. донео је суше у Индонезији и Малезији, поплаве у Перуу и Кини, као и рекордне температуре у САД.

Шта кажу европске прогнозе?

Према прогнозама ЕЦМВФ, постоји велика вјероватноћа развоја умјереног до јаког Ел Ниња већ почетком љета.

Климатолог Сара Ивасић из хрватског ДХМЗ упозорава да су прогнозе између марта и маја мање поуздане због природне варијабилности.

"Јаснију слику, посебно о јачини феномена, имаћемо крајем прољећа", каже Ивасић.

Додаје да Ел Нињо додатно загријава планету помјерањем зона конвекције и утиче на глобални енергетски баланс.

"Његов ефекат се надовезује на већ постојећи тренд глобалног загријавања и може довести до нових температурних рекорда. Управо је Ел Нињо 2023/2024 допринио да 2024. буде најтоплија година у историји и прва која је прешла праг од 1,5 степени у односу на прединдустријски период", наводи она.

Какав ће бити утицај на Европу?

За разлику од Америке и Азије, утицај Ел Ниња на Европу је индиректан.

Досадашња истраживања показују:

  • сјевер Европе може очекивати хладније и сувље вријеме крајем зиме
  • Медитеран (укључујући Балкан) топлије и кишовитије услове

Ипак, Ел Нињо је само један од фактора.

"Коначан исход зависи од интеракције са другим климатским процесима", закључује Ивасић.

(Јутарњи)

