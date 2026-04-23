Дјечији разговори са четботом МетаАИ биће видљиви и родитељима

Америчка технолошка компанија Мета саопштила је данас да ће родитељима који користе алате за надзор своје дјеце омогућити увид у теме о којима разговарају са четботом МетаАИ на платформама Фејсбук, Месинџер и Инстаграм.
Нова функција долази кроз картицу "Увиди", која приказује преглед тема које је тинејџер претраживао у претходних седам дана - укључујући категорије попут школе, забаве, начина живота, путовања, писања и здравља.
Важно је напоменути да родитељи неће моћи да читају дословне поруке, већ само тематске оквире и поткатегорије разговора.
Ова опција тренутно је доступна у Сједињеним Америчким Државама, Великој Британији, Аустралији, Канади и Бразилу, док се увођење у остатку свијета очекује у наредним недјељама.
Поред увида у теме, Мета је увела предлоге за разговор, односно савјете родитељима како да са дјецом отворено и без осуђивања причају о њиховим искуствима са АИ технологијом.
Осим тога, Мета је формирала је посебан савјет стручњака који ће помагати у развоју АИ производа прилагођених тинејџерима.
Овај потез долази у тренутку када се Мета суочава са бројним тужбама и притиском јавности због заштите малољетника на интернету.
Мета је раније ове године привремено суспендовала приступ тинејџера својим АИ ликовима, након што је у америчкој савезној држави Нови Мексико изгубила судски спор у вези са безбједношћу дјеце.
(Танјуг)
