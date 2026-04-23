Logo
Large banner

Дјечији разговори са четботом МетаАИ биће видљиви и родитељима

Аутор:

АТВ
23.04.2026 17:02

Коментари:

0
Тинејџерка у тамно плавој јакни и са смеђом пуштеном косом стоји напољу и гледа у телефон.
Фото: Unsplash

Америчка технолошка компанија Мета саопштила је данас да ће родитељима који користе алате за надзор своје дјеце омогућити увид у теме о којима разговарају са четботом МетаАИ на платформама Фејсбук, Месинџер и Инстаграм.

Нова функција долази кроз картицу "Увиди", која приказује преглед тема које је тинејџер претраживао у претходних седам дана - укључујући категорије попут школе, забаве, начина живота, путовања, писања и здравља.

Важно је напоменути да родитељи неће моћи да читају дословне поруке, већ само тематске оквире и поткатегорије разговора.

Ова опција тренутно је доступна у Сједињеним Америчким Државама, Великој Британији, Аустралији, Канади и Бразилу, док се увођење у остатку свијета очекује у наредним недјељама.

Поред увида у теме, Мета је увела предлоге за разговор, односно савјете родитељима како да са дјецом отворено и без осуђивања причају о њиховим искуствима са АИ технологијом.

Осим тога, Мета је формирала је посебан савјет стручњака који ће помагати у развоју АИ производа прилагођених тинејџерима.

Овај потез долази у тренутку када се Мета суочава са бројним тужбама и притиском јавности због заштите малољетника на интернету.

Мета је раније ове године привремено суспендовала приступ тинејџера својим АИ ликовима, након што је у америчкој савезној држави Нови Мексико изгубила судски спор у вези са безбједношћу дјеце.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

друштвене мреже

забрана друштвених мрежа

Вјештачка интелигенција

Мобилни телефон

родитељски надзор дјеце

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

18

39

Лажно се представљао као хирург: За наводне операције узео више од 100.000 евра

18

28

Угрожени пасоши широм Европе због сајбер напада

18

27

Лакташи: Свечана академија поводом Дана града

18

11

У мају ће се за ова три знака паре лијепити као магнет

17

59

Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner