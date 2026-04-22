Ево зашто би требало да скидате маску са телефона приликом пуњења

Већина корисника никада не скида заштитну маску са свог мобилног телефона, чак ни док је уређај сатима повезан на пуњач. Ово је једна од најопаснијих навика која директно скраћује радни вијек батерије и може довести до трајног оштећења унутрашњих компоненти. Проблем није у самој маски, већ у нагомилавању топлоте коју модерна електроника не може да избаци.
Током процеса пуњења, а нарочито код модерних брзих пуњача, батерија се природно загријава. Произвођачи дизајнирају кућиште телефона тако да оно служи као хладњак који ту топлоту одводи у околину. Међутим, дебела силиконска или пластична маска дјелује као изолатор, задржавајући високу температуру унутар самог уређаја.
Трагедија код Вишеграда: Убио дијете, па пресудио себи
Када се батерија прегрије изнад критичне тачке, хемијски процеси унутар ње се убрзавају на неприродан начин. То доводи до бржег пропадања литијум-јонских ћелија, што ћете примјетити тако што ће ваш телефон након само неколико мјесеци почети да се гаси много брже него раније. У најгорим случајевима, екстремна топлота може узроковати и надување батерије, што је процес који је немогуће поправити.
Најбољи начин да заштитите свој телефон је да га извадите из маске сваки пут када га стављате на пуњач, посебно током ноћи. Ако осјетите да је полеђина телефона врела на додир, то је јасан знак да систем не може да се охлади. Остављање телефона на тврдој и хладној површини (попут стола), умјесто на кревету или јастуку, додатно ће помоћи у циркулацији ваздуха.
Вијеће народа без сагласности о Резолуцији о НДХ
Такође, избјегавајте коришћење захтјевних апликација или играње игрица док је телефон на каблу. Комбинација топлоте коју ствара процесор и оне коју ствара пуњач је најбржи пут до сервиса. Једном када батерија изгуби свој капацитет због топлоте, једино рјешење је скупа замјена оригиналним дијелом која често кошта као половина новог телефона.
Многи модерни телефони имају уграђену заштиту која успорава пуњење када температура постане превисока. Ипак, не треба се ослањати искључиво на софтвер, јер физичко прегријавање и даље врши притисак на матичну плочу. Скините ту маску на пола сата дневно док се уређај "храни" и осигурајте да ваш скупи љубимац ради пуним капацитетом годинама.
