Бјелајац: Влада ће наставити да улаже у инвестициони, еко-систем и образовање

Влада Републике Српске наставиће да више улаже у иновациони, еко-систем и у квалитет образовања Српске, рекао је данас помоћник министра за научнотехнолошки развој Зоран Бјелајац на Међународној изложби "Иност младих 2026", на којој ће бити представљено више од 500 иновација из Српске, Русије, Србије, Румуније, Италије, Словеније, Хрватске.
"Ресорно министарство наставиће да подржава Савез иноватора Републике Српске у овој години", рекао је Бјелајац новинарима у Бањалуци на Међународној изложби "Иност младих" која је посвећена 170 година од рођења српског научника Николе Тесле.
Бјелајац је навео да ће ове године почети изградња првог Научно-технолошког парка Републике Српске.
"Влада Републике Српске опредијељена је да изгради озбиљан иновациони екосистем који ће омогућити нашим младим људима да се баве иновацијама на много озбиљнијем нивоу", истакао је Бјелајац.
Предсједник Удружења иноватора града Бањалука и организатор "Иноста младих 2026" Ана Лојић рекла је да ће на манифестацији бити 1.200 излагача који ће представити више од 500 иновација из Републике Српске, Русије, Румуније, Италије, Србије, Словеније, Хрватске.
"Иновативни материјал се састоји од електричних аутомобила, аутоматике и из области информатике који су направили ученици средњих школа, а може бити примјењив у свим локалним заједницама", истакла је Лојићева.
Ученик Средње техничке школе "Михајло Пупин" из Бијељине Урош Босиљчић рекао је да је његов пројекат "Паметна рукавица" за превод знаковног језика у реалном времену намијењен за глувонијеме особе.
Замјеник директора Агенције за информационо-комуникационе технологије Републике Српске Душко Барић рекао је да су иновације значајан ресурс Српске за коју је потребна институционална и финансијска подршка Српске.
"Желимо да ово не остане само у форми експоната и радова, већ да институционалном подршком Владе Републике Српске ови патенти и иновације дођу у сваки дио Српске до крајњих корисника", навео је Барић.
Директор Републичког педагошког завода Слађана Танасић рекла је да постоји дугогодишња сарадња Завода и Савеза иноватора Републике Српске, те да Завод подржава ову манифестацију.
Танасићева је истакла да прослављају српске научнике који су драгуљи у свјетској науци, преноси Срна
