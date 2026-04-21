Апликација коју користите сваки дан уводи наплату?

21.04.2026 14:55

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Воцап је бесплатан више од једне деценије, али Мета почиње то да мијења.

Компанија тестира плаћени ниво претплате под називом Воцап Плус, а ако још нисте чули за њега, вјероватно ћете ускоро. Увођење је први примијетио ВАБетаИнфо, а Метина сопствена страница Центра за помоћ је од тада потврдила неке од детаља.

Тренутно се Воцап Плус углавном бави персонализацијом. Претплатници добијају приступ премијум стикерима са специјалним ефектима, могућност замјене тема и иконица апликације, као и опцију прилагођеног тона звона за одређене контакте. Такође можете пиновати до 20 ћаскања умјесто уобичајеног ограничења и добити детаљнију контролу над упозорењима на листи ћаскања и звуковима обавјештења.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

Воцап коначно уводи фукнцију коју смо сви дуго чекали

За сада је акценат на козметичким додацима, али ВАБетаИнфо напомиње да Мета активно истражује више функција за премијум ниво, тако да је ово вјероватно само почетна тачка. Да буде јасно, ниједна од основних функционалности не иде никуда – размјена порука, гласовни и видео позиви и енкрипција од краја до краја остају бесплатни. Воцап Плус је искључиво додатак, барем за сада, преноси Дигитал Трендс.

Воцап се мијења: У фокусу је ова промјена

Што се тиче цијена, оне нису званично објављене, али ране регионалне цијене које је примијетио ВАБетаИнфо крећу се од 229 пакистанских рупија (испод 1 евра) до 2,5 евра. Разлика у цијенама између региона је прилично значајна, па очекујте локализоване нивое када се ово шире уведе, а Мета наводно разматра и једномјесечне бесплатне пробе како би привукла кориснике.

(Б92)

Прочитајте више

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Наука и технологија

Воцап коначно уводи фукнцију коју смо сви дуго чекали

1 седм

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Наука и технологија

Популарна апликација мијења правила игре, ево шта се дешава

1 седм

0
WhatApp

Наука и технологија

Коначно! Популарна апликација увела значајне функције

2 седм

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Наука и технологија

Како да прочитате обрисане поруке? Једноставан трик који многи не знају

2 седм

0

Више из рубрике

Огласио се Инстаграм тим након притужби корисника, тврде да је ситуација под контролом

Наука и технологија

Огласио се Инстаграм тим након притужби корисника, тврде да је ситуација под контролом

3 ч

0
Капа која чита мисли

Наука и технологија

Стигла је капа која чита ваше мисли и пише умјесто вас?

3 ч

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Наука и технологија

Већину Андроида је могуће откључати обичном фотографијом: Милиони корисника у опасности

5 ч

0
Земља

Наука и технологија

Руски астроном открива: Да ли тренутно има астероида који прете Земљи?

6 ч

0

