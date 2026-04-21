Апликација коју користите сваки дан уводи наплату?

Воцап је бесплатан више од једне деценије, али Мета почиње то да мијења.
Компанија тестира плаћени ниво претплате под називом Воцап Плус, а ако још нисте чули за њега, вјероватно ћете ускоро. Увођење је први примијетио ВАБетаИнфо, а Метина сопствена страница Центра за помоћ је од тада потврдила неке од детаља.
Тренутно се Воцап Плус углавном бави персонализацијом. Претплатници добијају приступ премијум стикерима са специјалним ефектима, могућност замјене тема и иконица апликације, као и опцију прилагођеног тона звона за одређене контакте. Такође можете пиновати до 20 ћаскања умјесто уобичајеног ограничења и добити детаљнију контролу над упозорењима на листи ћаскања и звуковима обавјештења.
За сада је акценат на козметичким додацима, али ВАБетаИнфо напомиње да Мета активно истражује више функција за премијум ниво, тако да је ово вјероватно само почетна тачка. Да буде јасно, ниједна од основних функционалности не иде никуда – размјена порука, гласовни и видео позиви и енкрипција од краја до краја остају бесплатни. Воцап Плус је искључиво додатак, барем за сада, преноси Дигитал Трендс.
Што се тиче цијена, оне нису званично објављене, али ране регионалне цијене које је примијетио ВАБетаИнфо крећу се од 229 пакистанских рупија (испод 1 евра) до 2,5 евра. Разлика у цијенама између региона је прилично значајна, па очекујте локализоване нивое када се ово шире уведе, а Мета наводно разматра и једномјесечне бесплатне пробе како би привукла кориснике.
