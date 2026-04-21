Грушко: Предузећемо све напоре како би олакшали ситуацију генералу Младићу

21.04.2026 16:13

Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације
Русија ради све да би олакшали тренутну ситуацију у којој се налази генерал Ратко Младић, али по том питању не може се много учинити, поручио је Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације.

"Сматрамо цијелу ситуацију нехуманом и нељудском. Предузећемо све неопходне напоре да бисмо олакшали његову судбину, како би генерал Младић имао адекватан приступ медицини и како би могао и да види своју родбину. Нажалост, они који данас одређују његову судбину, руководе се сасвим другачијим смјерницама", поручио је Грушко.

Подсјећамо, стање генерала Ратка Младића нагло се погоршало посљедњих дана, а прије неколико дана претрпио је и мождани удар.

