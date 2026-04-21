Грушко: Канцеларија високог представника у БиХ мора бити уклоњена

АТВ
21.04.2026 15:39

Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације
Замјеник министра иностраних послова Александар Грушко рекао је да канцеларија високог представника у БиХ мора да буде уклољена.

Истакао је да је постављање њемачког представника Кристијана Шмита за високог представника БиХ значајно погоршало вишегодишњу стабилизацијске напоре у БиХ.

"Доказали су да западни експерименти са спољним управљањем не воде ничему добром", казао је Грушко.

Грушко је рекао је да је за Руску делегацију данас била огромна част да буду примљени од стране руководства Републике Српске и наставе дијалог.

"Сагласан сам са оцјенама предсједника Српске у вези са билатералним односима између Републике Српске и Руске Федерације. Оне се ослањају на темељ узајамне подршке и сарадње", рекао је Грушко.

Грушко је истакао да се односи Русије и Републике Српске ослањају на најчвршћи темељ узајамне симпатије, узајамне подршке коју веже историја, не само држава.

"Ми смо сада, као и током прошлог пута, ми смо додијелили велику пажњу практички питањима јачања мултипланских веза између Русије и Републике Српске", рекао је Грушко.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Српску и Русију повезују идентитетски коријени два православна народа

