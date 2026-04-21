Цвијановић честитала предсједнику Израела Дан независности

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је предсједнику Израела Исаку Херцогу и народу ове државе Дан независности.
"Поводом Дана независности Државе Израел, упућујем Вам најискреније честитке и пријатељске поздраве. Овај дан свједочанство је изузетне снаге и истрајности израелског народа који је, суочен са историјским патњама и великим изазовима, успио да изгради своју државу и очува је с поносом и достојанством", истакла је Цвијановићева.
Нагласила је да српски народ, који и сам носи дубоко сјећање на властита страдања и зна шта значи борба за опстанак и слободу, с искреним поштовањем гледа на ово достигнуће.
"Између српског и јеврејског народа постоје дубоке историјске и духовне везе, уткане у заједничко сјећање на патњу и заједничку чежњу за миром и слободом. Те везе данас представљају чврсту основу за пријатељство и међусобно разумијевање. Желим Вама и цијелом израелском народу здравље, мир и просперитет", закључила је Цвијановић.
