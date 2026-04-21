Logo
Large banner

Цвијановић честитала предсједнику Израела Дан независности

Аутор:

АТВ
21.04.2026 14:46

Коментари:

0
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је предсједнику Израела Исаку Херцогу и народу ове државе Дан независности.

"Поводом Дана независности Државе Израел, упућујем Вам најискреније честитке и пријатељске поздраве. Овај дан свједочанство је изузетне снаге и истрајности израелског народа који је, суочен са историјским патњама и великим изазовима, успио да изгради своју државу и очува је с поносом и достојанством", истакла је Цвијановићева.

Нагласила је да српски народ, који и сам носи дубоко сјећање на властита страдања и зна шта значи борба за опстанак и слободу, с искреним поштовањем гледа на ово достигнуће.

"Између српског и јеврејског народа постоје дубоке историјске и духовне везе, уткане у заједничко сјећање на патњу и заједничку чежњу за миром и слободом. Те везе данас представљају чврсту основу за пријатељство и међусобно разумијевање. Желим Вама и цијелом израелском народу здравље, мир и просперитет", закључила је Цвијановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner