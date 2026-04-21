Човић: Садржајан састанак и разговор са СНСД-ом, главна питања буџет и јужна интерконекција

Аутор:АТВ
Предсједник ХДЗ-а Драган Човић рекао да је састанак са СНСД-ом био веома садржајан, са примарном темом актуелног фунционисања извршне и законодавне власти на нивоу БиХ, питањем буџета, те јужне гасне интерконекције.
"Упознати смо са динамиком којом би требали радити да неке ствари завршимо. Да буџет покушамо ставити у процедуру за ову годину, јер мислим да нема смисла да улазимо у мај, а да буџета немамо. Договорили смо и да завршимо причу о јужној интерконекцији што се тиче ове структуре Савјета министара", рекао је Човић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка са руководством СНСД-а на челу са предсједником Милорадом Додиком.
Он је навео да је разговарано и о предстојећим општим изборима, те додао да ХДЗ има јасне планове шта урадити до избора те како реализовати тај пројекат.
"Партнерство и разумијевање је на врло добром нивоу и мислим да можемо усаглашавати већину питања. Има питања да се баш не можемо ускладити, али то нису питања која нас оптерећују на било који начин", рекао је Човић.
Он је додао да се жели осигурати да представници српског, хрватског и бошњачког народа у БиХ могу упражњавати потпуну уставну равноправност.
"Хвала предсједнику Додику на овоме што смо разговарали о положају хрватског народа у Републици Српској, гдје желимо такође у овом изборном циклусу на неки начин, с обзиром на нашу бројност овдје, ускладити заједничко дјеловање ту", рекао је Човић.
