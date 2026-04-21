Додик честитао Херцогу и народу Израела Дан независности

Предсједник Милорад Додик честитао је предсједнику Израела Исаку Херцогу и народу ове државе Дан независности, који ће бити обиљежен сутра, и пожелио да овај велики дан прославе у миру, здрављу и успјеху широм земље, као и свуда гдје Јевреји живе и раде.
"Од 1948. године, када је Израел прогласио независност, све до данас, иза Израела и његовог народа су бројни изазови и страдања. Наш задатак је да се сјећамо тих догађаја и страдања, и људи који су највише страдали", нагласио је Додик.
Он је предсједнику Херцогу пожелио личну срећу, бројне успјехе у послу, те мир и безбједност за народ Израела.
"Нека Израел још годинама прославља Дан независности!" поручио је Додик у честитки, пише Срна
