Додик честитао Херцогу и народу Израела Дан независности

21.04.2026 10:59

Милорад Додик на отварању Моста у Чесми
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик честитао је предсједнику Израела Исаку Херцогу и народу ове државе Дан независности, који ће бити обиљежен сутра, и пожелио да овај велики дан прославе у миру, здрављу и успјеху широм земље, као и свуда гдје Јевреји живе и раде.

"Од 1948. године, када је Израел прогласио независност, све до данас, иза Израела и његовог народа су бројни изазови и страдања. Наш задатак је да се сјећамо тих догађаја и страдања, и људи који су највише страдали", нагласио је Додик.

Он је предсједнику Херцогу пожелио личну срећу, бројне успјехе у послу, те мир и безбједност за народ Израела.

"Нека Израел још годинама прославља Дан независности!" поручио је Додик у честитки, пише Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

