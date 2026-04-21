Јавни позив за подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи

21.04.2026 09:31

Агенција за аграрна плаћања Републике Српске расписала је јавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у овој години.

Ово право могу да остваре физичка лица, предузетници и правна лица која обављају пољопривредну производњу на територији Републике Српске, која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава као комерцијална или некомерцијална газдинства, речено је Срни у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Новчане подстицаје могу остварити и остали субјекти који су уписани у регистар корисника подстицајних средстава.

Јавни позив биће отворен 15 дана, а објављен је у једним од дневних новина из Републике Српске и на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенције за аграрна плаћања.

Више из рубрике

Сутра без струје 1.300 потрошача

Република Српска

Сутра без струје 1.300 потрошача

4 ч

3
Беба

Република Српска

У Српској рођено 14 беба

5 ч

0
Палата

Република Српска

Руска делегација у Бањалуци: Састанак са руководством Српске

6 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД има државну одговорност

14 ч

0

  • Најновије

13

14

Стигла је капа која чита ваше мисли и пише умјесто вас?

13

02

Додик: Република Српска фактор договора; Одржан успјешан и опсежан састанак

13

00

Корумпираном инспектору из Бањалуке потврђена пресуда

12

56

Дарко Елез пуштен из затвора као слободан човјек!

12

48

Додик о наводима да Кристијан Шмит одлази

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

