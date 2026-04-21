Каран: Српску и Русију повезују идентитетски коријени два православна народа

Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је данас да је долазак високе делегације Руске Федерације, коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко, велика част и задовољство за цијелу Републику и српски народ.
Каран је нагласио да је данашњи састанак још један јасан показатељ снажне и нераскидиве сарадње Српске и Русије.
"Посјета ове високе делегације представља директну подршку Руске Федерације Републици Српској и српском народу, на чему смо им неизмјерно захвални. Наши пријатељи су се данас увјерили са коликом су пажњом, братском љубављу и гостопримством дочекани у Републици Српској“, истакао је предсједник Каран.
Он је додао да односе двије стране не дефинише само успјешна дипломатија, већ много дубље везе.
"Оно што повезује српски и руски народ, као и наше двије земље, нису искључиво добри дипломатски односи. То је дубока историјска повезаност и заједнички идентитетски коријени два православна народа", закључио је Каран.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је да се међународно право урушава дужи низ година, а да је у БиХ то видљиво посредством дјеловања Кристијана Шмита и Савјета за спровођење мира, који рушењем Дејтонског споразума имају за циљ да сруше уставни систем Републике Српске.
"Дејтонски мировни споразум је акт међународног права, а руши се посредством ПИК-а, гдје постоји неформална моћ неких који сматрају да могу да владају мимо међународног права, и посредством Шмита и појединих домаћих институција који руше Дејтонски споразум", рекао је Каран на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка делегација Републике Српске и Русије.
Он је оцијенио да је срушена и спољна политика БиХ, а за коју је надлежно Предсједништво БиХ.
"Бошњачки представници гдје год се налазе у мултилатерарној дипломатији, гдје год представљају БиХ у међународним тијелима, иду испред са бошњачким политикама и руше Републику Српску", констатовао је Каран.
Он је нагласио да су то негативни елементи рушења међународног права који се рефлектују на Републику Српску, али да има и позитивних елемената и то у све активнијим дипломатским односима представника Републике Српске, али и захваљујући гарантима Дејтонског споразума који штите овај међународни акт.
Каран је истакао да чим се поставља питање постојања међународног права то значи да се нешто дешава.
"Најбољи примјер дефинитивног рушења међународног права је разбијање бивше Југославије, али и примјер Србије када је ријеч о Косову и Метохији, односно када је укинуто једно од кључних ствари које гарантује међународно право - суверенитет, територијални интегритет, међународни субјективитет, политичка независност", навео је Каран.
Он је додао да међународно право има свој принцип, а то је координација, а не субординација.
"Оно није наметање, ту су све земље исте по међународном праву, а видите да нису исте. Тај раскорак је и данас", поручио је Каран.
