Возач пријавио жену да га омета, она добила казну

Један необичан случај из Загреба показује да саобраћајни прописи не важе само за возаче - већ и за путнике.
Наиме, возач је позвао полицију и пријавио своју сапутницу због ометања током вожње, а епилог је била новчана казна.
Према пресуди Општинског прекршајног суда у Загребу, сувозачица је кажњена јер је својим понашањем утицала на возача и тиме угрозила безбједност саобраћаја.
Хрватски закон јасно прописује да особа у возилу не смије на било који начин ометати возача нити га наводити на ризично понашање.
"За овај прекршај предвиђена је казна од 60 евра", пише Ревија ХАК.
Иако овакви случајеви дјелују необично, овај примјер показује да се правила заиста примјењују у пракси - чак и када је ријеч о односу возача и путника у истом аутомобилу.
