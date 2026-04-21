Опсадно стање: Пронађена три тијела, међу убијеним браћа Хот?

У подгоричком насељу Стари аеродром, у кући, пронађена су три беживотна тијела и полиција сумња да је у питању троструко убиство.
"Вијести" у полицији сазнају да су међу убијенима браћа из Рожаја, Денис Хот (28) и Незрин Хот (27).
Злочин се не повезује са обрачуном криминалних група.
Полиција трага за Рожајцем Вехидом Мурићем, који се сумњичи да је починио троструко убиство, а вјерује се да је злочин у изнајмљеном стану почињен током ноћи.
Осумњичени Рожајац, како вјерује полиција, усмртио је три друга, са којима је био у Подгорици и радио на грађевини, након чега је побјегао.
"Сумња се да су овом кривичном дјелу претходиле личне размирице између лица лишених живота и осумњиченог. Сва лица су поријеклом из Рожаја", саопштено је из полиције.
Према прелиминарним информацијама, како пише у саопштењу, кривично дјело је највјероватније извршено употребом хладног оружја.
Осумњичени Рожајац синоћ је након злочина, како се вјерује, отишао у родни град гдје је у породичној кући починио и насиље над мајком.
Тај случај је породица пријавила полицији, а потом је откривен злочин у Подгорици.
За осумњиченим се интензивно трага.
