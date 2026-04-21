Трамп: Вашингтону никада неће бити потребна помоћ НАТО-а

21.04.2026 15:48

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Вашингтону није нити ће икада бити потребна помоћ НАТО-а, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

Он је за Си-Ен-Би-Си рекао да је онима који не помажу САД потребна помоћ Америке, уз напомену да је НАТО "тај који не помаже".

"Знате, рекли су ми да ће послати некога чим се све заврши, а ја сам им рекао да нам нису нити ће нам икада бити потребни.

Заправо, ми смо њима очајнички потребни, јер су "слаби", закључио је Трамп.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

