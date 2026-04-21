Logo
Large banner

Европске земље у паници: Белгија позива грађане да спреме комплете за хитне случајеве

Аутор:

АТВ
21.04.2026 12:19

Застава Белгије, држава
Фото: Pexel/ Matthew Irvine

Национални кризни центар Белгије покренуо је велику кампању под називом "Спремни заједно", којом се грађани званично савјетују да креирају сопствене залихе за непредвиђене ситуације.

Циљ ове иницијативе је јачање отпорности друштва на кризе које се могу догодити "било гдје и било када".

Шта треба да садржи комплет за преживљавање?

Званичне препоруке белгијских власти су јасне. Свако домаћинство би требало да посједује основни сет који омогућава самосталност у првих 72 сата:

  • Храна и вода: Залихе довољне за најмање три дана;
  • Освјетљење: Батеријска лампа са резервним батеријама;
  • Информисање: Радио апарат на батерије (за случај прекида интернет везе и сигнала мобилне телефоније).
  • „Нема мјеста паници, али опрез је неопходан“
  • Белгијски министар унутрашњих послова, Бернар Кентин, истакао је да кампања није позив на страх, већ на одговорност.

„Морамо схватити да не живимо у истом свијету као прије 20 година. Видјели смо то кроз сукобе у Гази и Украјини, али се то односи и на све учесталије природне катастрофе“, изјавио је Кентин, додајући да у земљи недостаје "култура безбједности", преноси ВРТ.

Зашто је важна самосталност грађана?

Кризни центар наглашава да припремљеност појединца директно помаже држави. Када су грађани спремни:

  • Службе хитне помоћи могу се концентрисати на најужније и најкритичније случајеве.
  • Смањује се притисак на логистичке ланце у првим сатима кризе.
  • Повећава се ефикасност колективног одговора на опасност.
  • Борба против лажних вијести и информисање
  • У кризним ситуацијама, правовремена информација је подједнако важна као и залихе хране. Грађанима се препоручује коришћење искључиво званичних канала:

БЕ-Алерт: Национални систем за хитно упозоравање;

  • Локални медији: Радио и телевизија;
  • Званични сајт Кризног центра.
  • „Током катастрофа, лажне вијести се шире брже од самог догађаја. Сви морају знати гдје се траже провјерене информације“, упозорава портпарол Кризног центра.

Ширење кампање на нуклеарне ризике

Планирано је да се кампања у наредном периоду постепено проширује. Поред природних непогода и друштвених криза, посебна пажња биће посвећена и едукацији о потенцијалним нуклеарним ризицима, како би становништво било упознато са протоколима заштите у свим сценаријима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner