Процуриле нове информације: "Трамп је урлао сатима"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички медији објавили детаље драме у Бијелој кући, након што се сазнало да је Иран оборио амерички борбени авион с двојицом пилота.
Како је навео Волстрит џурнал, за америчког предсједника Доналда Трампа ускршњи празници су били драматичнији него што се до сада знало.
Наиме, током мисије спасавања двојице америчких војника у Ирану, америчког предсједника његови савјетници намјерно нису потпуно упутили у ситуацију.
Умјесто тога, они су, како наводе амерички медији, Трампа држали подаље од одговарајућег кризног састанка јер његово нестрпљење не би било од помоћи.
Како пише Волстрит журнал, позивајући се на особу упознату с тим догађајем, умјесто тога, Трамп је информисан само у кључним тренуцима.
Међутим, Трамп је почео да урла, што је трајало сатима, на своје савјетнике када је сазнао за обарање америчког ловца, наводи се даље у чланку.
Трамп је наводно страховао да ће војници пасти у руке Ирана те да ће проћи као Џими Картер, за време чијег мандата се 1979. догодио напад на амбасаду САД у Техерану, након чега су многи Американци узети као таоци.
Иначе, амерички борбени авион Ф-15Е оборен је почетком априла. Пилот је спасен релативно брзо након тога, док је други члан посаде нађен накнадно у ономе што је Трамп описао као "једну од најодважнијих војних акција потраге и спасавања у историји САД-а".
Наводи се да је велики дио акције био усмјерен на маневре заваравања на различитим локацијама, док се повређени официр, који је јако крварио, пењао уз стрме литице.
Док је сам превијао ране, успио је да ступи у контакт са америчким снагама. Његово спасавање усиједило је након "трке за живот и смрт" између америчких и иранских снага, цитирао је Њујорк тајмс америчке званичнике.
У операцију је наводно било укључено више од 150 авиона.
Након спасавања другог члана посаде Ф-15Е, Трамп је написао да чињеница да су обе операције могле бити изведене "без иједног убијеног или чак повређеног Американца" поновно доказала "надмоћну превласт у ваздуху".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
13
14
13
02
13
00
12
56
12
48
Тренутно на програму