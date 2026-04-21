Техеран поручио: Не прихватамо преговоре са САД под пријетњама

21.04.2026 08:15

Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

Иран не прихвата преговоре са Сједињеним Америчким Државама под притиском и пријетњама, изјавио је предсједник парламента Ирана и главни ирански преговарач Мухамед Багер Галибаф.

Галибаф је у објави на друштвеној мрежи X навео да амерички предсједник Доналд Трамп покушава да преговарачки сто претвори у "сто за капитулацију".

Трамп је раније изјавио да ће САД гађати кључну инфраструктуру у Ирану уколико Техеран не прихвати понуђени споразум, додајући да даје шансу и миру и рату.

"Ако споразум не буде постигнут, гађаћемо њихове мостове и електране. Ако не потпишу овај споразум, цијела земља ће бити уништена", рекао је Трамп у недјељу, поновивши пријетњу да би могао да "уништи цивилизацију" у Ирану.

Трамп је истакао да САД и даље нуде "фер и разуман споразум", али да не искључује употребу силе уколико Иран одбије понуду, додајући да је "вријеме да се оконча иранска машина за убијање".

Претходно је Иран демантовао да ће послати делегацију на наредну рунду преговора, док је Трамп саопштио да је делегација кренула за Пакистан.

Позивајући се на неименоване изворе, медији преносе да је друга рунда преговора планирана за сриједу, али да је ситуација нестабилна због континуиране запаљиве реторике обје стране, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Иран

Трамп Иран преговори

Иран вијести

Техеран

Иран најновије вијести

Прочитајте више

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Нови преговори у Исламабаду под знаком питања, примирје Израела и Либана крхко

1 ч

0
Нафта

Економија

Цијене нафте скочиле пет одсто након нове ексалације тензија у Ормуском мореузу

12 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Нисмо завршили посао у Ирану

14 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Мала вјероватноћа да ће примирје са Техераном бити продужено

14 ч

0

Више из рубрике

Земљотрес магнитуде шест степени погодио Индонезију

Свијет

Земљотрес магнитуде шест степени погодио Индонезију

50 мин

0
Разорни земљотрес у Јапану видео снимци

Свијет

Нестварне сцене из Јапана: Зграде се увијају као да су од гуме

1 ч

0
Руси објавили: Територија је потпуно ослобођена

Свијет

Руси објавили: Територија је потпуно ослобођена

1 ч

2
Нуклеарна електрана

Свијет

Свијет са више нуклеарних сила био би изузетно опасан, ево и зашто

1 ч

0

