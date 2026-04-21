Техеран поручио: Не прихватамо преговоре са САД под пријетњама

Иран не прихвата преговоре са Сједињеним Америчким Државама под притиском и пријетњама, изјавио је предсједник парламента Ирана и главни ирански преговарач Мухамед Багер Галибаф.
Галибаф је у објави на друштвеној мрежи X навео да амерички предсједник Доналд Трамп покушава да преговарачки сто претвори у "сто за капитулацију".
Трамп је раније изјавио да ће САД гађати кључну инфраструктуру у Ирану уколико Техеран не прихвати понуђени споразум, додајући да даје шансу и миру и рату.
"Ако споразум не буде постигнут, гађаћемо њихове мостове и електране. Ако не потпишу овај споразум, цијела земља ће бити уништена", рекао је Трамп у недјељу, поновивши пријетњу да би могао да "уништи цивилизацију" у Ирану.
Трамп је истакао да САД и даље нуде "фер и разуман споразум", али да не искључује употребу силе уколико Иран одбије понуду, додајући да је "вријеме да се оконча иранска машина за убијање".
Претходно је Иран демантовао да ће послати делегацију на наредну рунду преговора, док је Трамп саопштио да је делегација кренула за Пакистан.
Позивајући се на неименоване изворе, медији преносе да је друга рунда преговора планирана за сриједу, али да је ситуација нестабилна због континуиране запаљиве реторике обје стране, преноси Спутњик.
