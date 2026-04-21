Начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов изјавио је да су руске трупе у потпуности завршиле ослобађање Луганске Народне Републике, пренијела је Риа Новости.
Говорећи на командном мјесту комбиноване формације руске "Јужне" групе снага, Герасимов је рекао да је "ослобођење Луганске Народне Републике у потпуности завршено".
Он је додао да Заједничка група снага тренутно напредује у свим правцима.
Према његовим ријечима, током марта и априла руске трупе су ослободиле 34 насеља и око 700 квадратних километара територије.
Према његовим ријечима, украјинска војна команда покушава да "прикрије" пораз из фебруара и марта кроз информативну кампању о наводном враћању 480 километара територије.
