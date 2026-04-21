Руси објавили: Територија је потпуно ослобођена

21.04.2026 07:39

Руси објавили: Територија је потпуно ослобођена
Фото: Tanjug / AP

Начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов изјавио је да су руске трупе у потпуности завршиле ослобађање Луганске Народне Републике, пренијела је Риа Новости.

Говорећи на командном мјесту комбиноване формације руске "Јужне" групе снага, Герасимов је рекао да је "ослобођење Луганске Народне Републике у потпуности завршено".

Он је додао да Заједничка група снага тренутно напредује у свим правцима.

Према његовим ријечима, током марта и априла руске трупе су ослободиле 34 насеља и око 700 квадратних километара територије.

Према његовим ријечима, украјинска војна команда покушава да "прикрије" пораз из фебруара и марта кроз информативну кампању о наводном враћању 480 километара територије.

