17.02.2026
Оружане снаге Украјине се налазе у критичној ситуацији јужно од Купјанск-Узловог у Харковској области, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације, позивајући се на свједочења затвореника и пресретнуте радио-позиве.
"У јединицама 1. бригаде специјалних снага Националне гарде Украјине и 43. механизоване бригаде, блокираним на источној обали реке Оскол јужно од села Купјанск-Узлов, развила се катастрофална ситуација. Оружане снаге снаге трпе значајне губитке због промрзлина и хипотермије", наводи се у саопштењу.
Министарство је додало да је због тога до 30 одсто украјинских војника ван строја и не може да буде евакуисано. Непријатељски војници су приморани да проводе ноћи у рововима на отвореном и неогрејаним земуницама.
"Руске посаде дронова лако откривају покушаје паљења ватре. Сви идентификовани положаји се уништавају", наводи се у саопштењу.
Према Министарству одбране, ситуацију украјинских снага погоршава киша и ниске температуре. Средином недјеље очекује се да ће ноћне температуре пасти на -11 степени Целзијуса, тако да ће се ситуација само погоршати.
Заробљени војник Дмитриј Кушнеренко такође је известио да на украјинске војнике који се повлаче код Купјанска-Узловог пуцају њихове сопствене трупе.
"Наше трупе, које су отишле, побиле су све у Кашаровској шуми — тамо су стационирани нацисти из Прве бригаде. Убијају све који иду ка Осколу. Има много промрзлих и болесних људи. И генерално, не евакуишу рањене. Ако сте рањени, можете се сматрати већ погинулим. Команданти вам забрањују да напуштате своје положаје", истакао је.
Према његовим ријечима, команда украјинских снага игнорише чињеницу да су борбене операције немогуће и на захтјеве за повлачење одговара пријетњама.
Министарство одбране Русије је 27. јануара објавило да су руске снаге ослободиле Купјанск-Узлов.
