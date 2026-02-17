Logo
Large banner

Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

Извор:

РТ Балкан

17.02.2026

16:58

Коментари:

0
Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!
Фото: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Оружане снаге Украјине се налазе у критичној ситуацији јужно од Купјанск-Узловог у Харковској области, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације, позивајући се на свједочења затвореника и пресретнуте радио-позиве.

"У јединицама 1. бригаде специјалних снага Националне гарде Украјине и 43. механизоване бригаде, блокираним на источној обали реке Оскол јужно од села Купјанск-Узлов, развила се катастрофална ситуација. Оружане снаге снаге трпе значајне губитке због промрзлина и хипотермије", наводи се у саопштењу.

Министарство је додало да је због тога до 30 одсто украјинских војника ван строја и не може да буде евакуисано. Непријатељски војници су приморани да проводе ноћи у рововима на отвореном и неогрејаним земуницама.

"Руске посаде дронова лако откривају покушаје паљења ватре. Сви идентификовани положаји се уништавају", наводи се у саопштењу.

Према Министарству одбране, ситуацију украјинских снага погоршава киша и ниске температуре. Средином недјеље очекује се да ће ноћне температуре пасти на -11 степени Целзијуса, тако да ће се ситуација само погоршати.

Заробљени војник Дмитриј Кушнеренко такође је известио да на украјинске војнике који се повлаче код Купјанска-Узловог пуцају њихове сопствене трупе.

"Наше трупе, које су отишле, побиле су све у Кашаровској шуми — тамо су стационирани нацисти из Прве бригаде. Убијају све који иду ка Осколу. Има много промрзлих и болесних људи. И генерално, не евакуишу рањене. Ако сте рањени, можете се сматрати већ погинулим. Команданти вам забрањују да напуштате своје положаје", истакао је.

Према његовим ријечима, команда украјинских снага игнорише чињеницу да су борбене операције немогуће и на захтјеве за повлачење одговара пријетњама.

Министарство одбране Русије је 27. јануара објавило да су руске снаге ослободиле Купјанск-Узлов.

Подијели:

Тагови :

Украјина

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

Свијет

Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

5 ч

0
Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Свијет

Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

13 ч

0
Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

Свијет

Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

23 ч

0
Фицо: Постоје земље које не говоре истину о Украјини

Свијет

Фицо: Постоје земље које не говоре истину о Украјини

1 д

0

Више из рубрике

Иран затворио Хормушки мореуз

Свијет

Иран затворио Хормушки мореуз

5 ч

0
Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

Свијет

Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

5 ч

0
Улетио у минимаркет и кренуо да напада људе: Има мртвих и повријеђених у Сиднеју

Свијет

Улетио у минимаркет и кренуо да напада људе: Има мртвих и повријеђених у Сиднеју

5 ч

0
Главни уредник руског војног часописа погинуо у зони СВО

Свијет

Главни уредник руског војног часописа погинуо у зони СВО

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner