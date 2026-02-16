Фицо: Постоје земље које не говоре истину о Украјини

16.02.2026
09:46
Коментари:0
Премијер Словачке Роберт Фицо изјавио је да су неке земље ЕУ, међу којима и Словачка, имају проблем у вези са приступањем Украјине Унији и да су земље попут Србије, Црне Горе и Албаније много боље припремљене за чланство.
"Постоје земље које не говоре истину о Украјини, а постоје и земље које говоре истину о Украјини. Мађарска је дуго била фер према Украјини када је говорила да се неће сложити са чланством Украјине у ЕУ, а Словачка би рекла да Украјина може да се придружи ЕУ под претпоставком да ће испунити све потребне критеријуме. Не можемо сада лагати Србију, Црну Гору или Албанију. Те земље су 100 пута боље припремљене за приступање од Украјине", истакао је Фицо на заједничкој конференцији за новинаре са америчким државним секретаром Марком Рубиом, преноси РТ Балкан.
Он је додао да је Словачка суочена са значајним изазовима у погледу енергетске зависности, посебно у контексту одлуке Украјине да обустави транзит руског гаса према Западу.
Фицо је истакао да је Украјина одлучила да заустави транзит руског гаса према Западу, што је довело до губитка прихода за Словачку, која је раније зарађивала 500 милиона евра годишње кроз транзитне таксе.
"Иако смо изгубили приходе, нисмо предузели репресивне мјере. Пружили смо Украјини хуманитарну помоћ, снабдијевамо их струјом и гасом, иако то није лако", рекао је Фицо.
Он је нагласио да ће од 2027. године, када на снагу ступи забрана транзита руског гаса према ЕУ, Словачка и друге земље бити погођене додатним проблемима у снабдијевању енергентима.
"Нафтне испоруке из Украјине према Словачкој и Мађарској постале су инструмент политичког притиска, а ми сматрамо да је то неприхватљиво", рекао је Фицо, подсјећајући да је нафтна инфраструктура у власништву мађарске компаније МОЛ, која снабдијева Словнафт рафинерију у Братислави, преноси Танјуг.
Амерички државни секретар Марко Рубио је указао на значај наставка подршке Украјини.
"Сједињене Америчке Државе подржавају Украјину у њеној борби, али и њене амбиције да се придружи Европској унији и НАТО-у. Та подршка није само политичка, она је стратешка", рекао је Рубио, додајући да се мора наставити са дипломатијом и мировним напорима како би се стабилизовала ситуација у Украјини.
Фицо и Рубио су се сагласили да је стабилност у региону кључна, и да ће сарадња између Словачке и САД наставити да се продубљује на свим пољима, укључујући енергетску безбједност, политичку стабилност и подршку европским интеграцијама.
Рубио је истакао важност међусобне сарадње, нагласивши да је Сједињене Америчке Државе и даље посвећене јачању НАТО савеза и енергетској сарадње и поздравио напоре Словачке у вези са нуклеарним пројектима и војном сарадњом, укључујући набавку Ф-16 борбених авиона.
