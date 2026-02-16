Извор:
Sputnjik
16.02.2026
08:14
Коментари:0
Западне земље успјеле су да Украјину учине европском државом у смислу нацизма, изјавила је за званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Предсједник Финске Александер Стуб на Минхенској конференцији о безбједности изјавио је да је предсједник Русије Владимир Путин наводно желио да Украјину учини руском, али да је она сада постала европска.
Хроника
Избоден још један таксиста, хитно одвезен у болницу
- Не знам шта Стуб подразумијева под ријечју европска. Ако полазе од тога да је Европа само нацизам, који се тамо више пута испољавао, онда су вјероватно заиста успијели да Украјину учине европском — нацистичком, судећи по изјавама Зеленског. Русија никада није имала намјеру да не поштује суверенитет Украјине. Увијек смо били држава која се према Украјини односила као према сувереној и независној земљи - навела је дипломата, коментаришући Стубове ријечи.
Захарова је истакла да је Руска Федерација увијек полазила од тога да са Украјином гради пријатељске међудржавне и "посебно блиске, али суверене односе".
- Одмах послије распада Совјетског Савеза успоставили смо дипломатске односе, размијенили амбасаде. Увијек су постављане посебне личности за амбасадоре ради јачања билатералних односа, потписали смо све врсте међудржавних споразума, укључујући и о флоти. Трговали смо по принципима међународних економских веза, иако смо блиски сусједи, са заједничким пројектима који су раније били јединствени, а данас се називају интеграционим - подсјетила је она.
Здравље
Катарина сахранила мужа, па партнера, а онда сазнала да и сама има тумор
Наглашава да Русија није спроводила држани удра.
- Русија није мијењала режим, није Русија организовала мајдане како би довела своје људе на власт. То је радио Запад. И колачиће, односно пецива, дијелили су државни секретари САД попут (Викторије) Нуланд. На митинге, који би требало да буду искључиво ствар народа те земље, долазили су и амбасадори, и министри спољних послова Њемачке, Француске, Пољске и других западноевропских држава. Зато не треба нас оптуживати за оно што сами раде - нагласила је званична представница руског дипломатског ресора.
Најновије
Најчитаније
09
16
09
12
09
08
09
08
09
02
Тренутно на програму