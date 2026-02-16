У Српској рођено 12 беба

16.02.2026
08:00
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, четири дјевојчице и осам дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у породилишту Бањалука, седам, а по једна беба рођена је у Приједору, Добоју, Бијељини, Градишци и Требињу.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и четири дјечака, у Требињу дјевојчица, а у Приједору, Добоју, Бијељини и Градишци по дјечак.
У породилиштима Источно Сарајево, Невесиње, Фоча и Зворник није било порода.
