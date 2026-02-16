Logo
Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

Извор:

Танјуг

16.02.2026

07:32

Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје
Фото: Танјуг/АП

Широм Сјеверног острва Новог Зеланда јаке кише и вјетрови изазвали су поремећаје у ваздушном, жељезничком и трајектном саобраћају, а без електричне енергије остале су десетине хиљада људи.

Фотографије објављене на друштвеним мрежама приказују поплављена насеља, срушена стабла и урушене дијелове путева, пренио је Ројтерс.

Протест-Сарајево

Градови и општине

Настављају се протести у Сарајеву

Више од 30.000 објеката је остало без струје, укључујући око 10.000 купаца у Велингтону, саопштиле су хитне службе.

Прогнозира се да ће олуја донијети обилне кише док се креће ка источној обали Јужног острва у уторак, саопштила је метеоролошка служба.

