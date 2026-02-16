Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

Извор:
Широм Сјеверног острва Новог Зеланда јаке кише и вјетрови изазвали су поремећаје у ваздушном, жељезничком и трајектном саобраћају, а без електричне енергије остале су десетине хиљада људи.
Фотографије објављене на друштвеним мрежама приказују поплављена насеља, срушена стабла и урушене дијелове путева, пренио је Ројтерс.
Више од 30.000 објеката је остало без струје, укључујући око 10.000 купаца у Велингтону, саопштиле су хитне службе.
Прогнозира се да ће олуја донијети обилне кише док се креће ка источној обали Јужног острва у уторак, саопштила је метеоролошка служба.
