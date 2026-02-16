Logo
Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

16.02.2026

06:59

Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра
Фото: Pixabay

Службеници Покрајинског криминалистичког уреда Доње Аустрије, Одјељења за истраге крађа, од марта 2025. године водили су истрагу против једне српске криминалне групе која се бавила серијским провалама у службена возила фирми у Бечу.

Том приликом украдени су висококвалитетни грађевински алати и машине. Дана 18. марта 2025. возило које је користила група зауставила је мађарска полиција на граничном прелазу Рöсзке (Мађарска). У товарном простору пронађени су бројни украдени грађевински алати и машине из Аустрије, који су одмах одузети.

Bolnica

Здравље

Истраживање: Мозак може да задржи одређени степен свијести сатима након смрти

Возач возила, 26-годишњи држављанин Србије, ухапшен је на основу европског налога за хапшење и 28. марта 2025. изручен Аустрији. Током испитивања признао је извршење кривичних дјела и по налогу бечког тужилаштва спроведен је у затвор Wиен-Јосефстадт. Инспектори су даљим опсежним истрагама идентификовали још двојицу српских држављана као осумњичене саучеснике. Против њих су такође издати европски налози за хапшење. Захваљујући пажљивој анализи заплијењене робе и интензивним истрагама, полиција је овој групи приписала укупно 22 провале на подручју Беча, са укупном штетом већом од 166.700 евра. Кривична дјела извршена су у периоду од 11. до 18. марта 2025.

Сви осумњичени су ухапшени и изручени Аустрији.

