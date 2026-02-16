Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

16.02.2026
Службеници Покрајинског криминалистичког уреда Доње Аустрије, Одјељења за истраге крађа, од марта 2025. године водили су истрагу против једне српске криминалне групе која се бавила серијским провалама у службена возила фирми у Бечу.
Том приликом украдени су висококвалитетни грађевински алати и машине. Дана 18. марта 2025. возило које је користила група зауставила је мађарска полиција на граничном прелазу Рöсзке (Мађарска). У товарном простору пронађени су бројни украдени грађевински алати и машине из Аустрије, који су одмах одузети.
Возач возила, 26-годишњи држављанин Србије, ухапшен је на основу европског налога за хапшење и 28. марта 2025. изручен Аустрији. Током испитивања признао је извршење кривичних дјела и по налогу бечког тужилаштва спроведен је у затвор Wиен-Јосефстадт. Инспектори су даљим опсежним истрагама идентификовали још двојицу српских држављана као осумњичене саучеснике. Против њих су такође издати европски налози за хапшење. Захваљујући пажљивој анализи заплијењене робе и интензивним истрагама, полиција је овој групи приписала укупно 22 провале на подручју Беча, са укупном штетом већом од 166.700 евра. Кривична дјела извршена су у периоду од 11. до 18. марта 2025.
Сви осумњичени су ухапшени и изручени Аустрији.
