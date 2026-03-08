Легло стршљена се уселило у кућу: Владица у кревету и на тавану затекао призор из хорора

08.03.2026
Владица Станковић, познати хватач змија и ловац на стршљене, још једном је шокирао својим новим подухватом.
На свом инстаграм профилу објавио је како је пронашао огромно легло стршљена које је било сакривено у крову једне куће.
Како се види на снимку, легло се налазило на тавану, али и у једном од кревета.
С обзиром ма то да је ријеч о јако великом леглу стршљена, Владица је морао да обуче заштитно одијело, преноси Блиц.
Владица је и раније апеловао на људе да никако не покушавају сами да скидају легло стршљена.
– Најгоре што можете да урадите је да их дирате сами, а не знате како да им приступите. Одмах ће кренути у напад. Они када уједу пуштају материју која привлачи остале стршљене и онда вас нападне рој – рекао је тада Владица.
Додаје да људи када примијете рој треба одмах да га позову, а у међувремену, да се удаље од легла.
