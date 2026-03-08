Logo
Large banner

Како се правилно пише "Сретан 8. март" или "Срећан Осми март"

Аутор:

АТВ

08.03.2026

08:44

Коментари:

0
Како се правилно пише "Сретан 8. март" или "Срећан Осми март"

Данас је Осми март или 8. март, а ви сте у дилеми како је правилно честитати овај диван празник посвијећен свим женама.

Имена празника пишу се великим словом. Код вишечланих само прва ријеч, а остале почињу малим словом, осим уколико је ријеч о властитим именима.

Цвијеће

Друштво

Међународни дан жена: Како је почео да се обиљежава 8. март?

Шта треба избјегавати?

Треба избјегавати писање бројем – 8. март. Дакле, Срећан Осми март.

А сада сте и у дилеми да ли је правилно срећан Осми март или сретан Осми март.

Норма стандардног српског језика прихвата оба облика, али даје предност облику срећан.

Правопис српског језика даје објашњење

Правопис српског језика даје објашњење: „Разједначавањем групе ћн у срећни, срећно, срећник, срећница добијени су облици сретни, сретно и сл., а промјена је пренесена и у сретан. Мада норма признаје дублетизам срећан и сретан – предност треба давати облицима са ћ.”

Од именице срећа саграђен је придјев срећан, који је гласовним промјенама преобликован у сретан. Овај облик се само у мушком роду подударио са трпним придевом сретан (онај кога срећу).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

честитка осми март

8. март Дан жена

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

Свијет

Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

3 ч

0
Огласиле се Жељезнице Српске, затворен пружни прелаз

Друштво

Огласиле се Жељезнице Српске, затворен пружни прелаз

3 ч

0
Еколошка катастрофа у БиХ: Како су људи уништили некада јединствену ријеку

Друштво

Еколошка катастрофа у БиХ: Како су људи уништили некада јединствену ријеку

3 ч

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Велика борба: Новак Ђоковић се након преокрета пласирао у треће коло Индијан Велса

4 ч

0

Више из рубрике

Донијели одлуку: "Присуство слика Христа или крста није доказ да је неко хришћанин"

Занимљивости

Донијели одлуку: "Присуство слика Христа или крста није доказ да је неко хришћанин"

20 ч

0
Храна

Занимљивости

Практично и прецизно са храном, због овога је Швајцарска најуређенија земља

20 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ови знакови не знају да се носе са животним изазовима

20 ч

0
Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

Занимљивости

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner