Како се правилно пише "Сретан 8. март" или "Срећан Осми март"

Аутор:АТВ
08.03.2026
08:44
Коментари:0
Данас је Осми март или 8. март, а ви сте у дилеми како је правилно честитати овај диван празник посвијећен свим женама.
Имена празника пишу се великим словом. Код вишечланих само прва ријеч, а остале почињу малим словом, осим уколико је ријеч о властитим именима.
Друштво
Међународни дан жена: Како је почео да се обиљежава 8. март?
Треба избјегавати писање бројем – 8. март. Дакле, Срећан Осми март.
А сада сте и у дилеми да ли је правилно срећан Осми март или сретан Осми март.
Норма стандардног српског језика прихвата оба облика, али даје предност облику срећан.
Правопис српског језика даје објашњење: „Разједначавањем групе ћн у срећни, срећно, срећник, срећница добијени су облици сретни, сретно и сл., а промјена је пренесена и у сретан. Мада норма признаје дублетизам срећан и сретан – предност треба давати облицима са ћ.”
Од именице срећа саграђен је придјев срећан, који је гласовним промјенама преобликован у сретан. Овај облик се само у мушком роду подударио са трпним придевом сретан (онај кога срећу).
